三⾕幸喜の書き下ろし新作舞台「いのこりぐみ」 ⼩栗旬主演、菊地凛⼦ら共演で2026年1⽉上演決定

⼈気脚本家・三⾕幸喜の書き下ろし新作舞台「いのこりぐみ」が2026年1⽉に上演されることが決定した。

三⾕幸喜・作・演出の舞台「いのこりぐみ」は、登場⼈物が4⼈のみ。モンスターペアレントをテーマにしたワンシチュエーションのディスカッション劇。時に笑いに溢れ、時にスリリングな丁々発⽌のやりとりが交わされること請け合いの作品。

舞台となるのは⼩学校の教室。放課後、⼆⼈の教師が⾯談のために残っていたところに、ある児童の⺟親がやってきた。度々学校にクレームを⼊れる、いわゆるモンスターペアレント。息⼦が担任に嫌われているから、その担任を変えてほしいと主張する。そこに当の担任教師も現れて、教師たちは⺟親と担任の⼆⼈から詳細を聞き取り、どうにか解決への⽷⼝を探そうとするが…。

若⼿教師役に⼩栗旬。NHK⼤河ドラマ「鎌倉殿の13⼈」で1年にわたり主役・北条義時を演じた⼩栗が、初めて三⾕作・演出の舞台に挑む。そして今回のキャスティングで最⼤の注⽬は、舞台初挑戦となる菊地凛⼦。初舞台のプレッシャーを感じながらも、モンスターな⺟親役として物語をどのようにかき回すかが⾒どころの⼀つ。さらに、⼀⾒平凡そうな担任教師役を平岩紙が、三⾕作品の常連ともいえる相島⼀之がベテランの教頭役を演じる。この4⼈が、放課後の教室を舞台に、どんな世界を繰り広げてくれるのか。

公演に向けて、主演の小栗は「次はぜひ三⾕さんの舞台に出たいと思っていました。三⾕さんは、笑いを封印した社会派作品をやると仰っていたけど、台本を読んだらしっかりコメディーでした（笑）。僕は舞台で⽇本⼈の役、それも等⾝⼤の現代⼈をやったことがないので、それだけで楽しみ。ぜひ多くの⽅にご覧いただきたいです」と意気込みを語った。

東京公演は2026年1⽉30⽇（⾦）〜2⽉23⽇（⽉・祝）までIMM THEATERで。3月に兵庫、愛知、大阪公演あり。

公演に関する詳細は、公式サイト で確認できる。