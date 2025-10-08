大阪・兵庫で秋のスイーツをたっぷり満喫！アフタヌーンティー＆スイーツブッフェ12選【2025年秋】
秋の味覚が光るスイーツイベントが大阪・兵庫各地で開催中！趣向を凝らしたさまざまなアフタヌーンティーや限定ブッフェ、赤福×五十鈴茶屋のコラボによる上品な和菓子イベントや、旬のいちじくとマスカットを主役にした華やかなスイーツなど、多彩な企画が勢ぞろい。この季節だけの特別なスイーツイベントを楽しもう！
■【大阪 京橋周辺】秋のパフェとパンケーキ
開催期間：2025年9月1日〜10月31日(金)
開催場所：大阪市北区 帝国ホテル 大阪
秋の味覚を使った期間限定のスイーツ
「帝国ホテル 大阪」に、秋の味覚を使った期間限定のスイーツが登場。葡萄のベリーヌは、さわやかな酸味と芳じゅんな香りのブドウのシャーベットをメレンゲやグラハムビスケットなどのさまざまな食感とともに楽しめる。また焼きたてのパンケーキにタルトタタンのアップルフィリングや、いちじくを添えた林檎のタタンのパンケーキが提供されるほか、地下1階のホテルショップでも、秋の限定スイーツやパンが販売される。
■【大阪 京橋周辺】いちじくとマスカットのアフタヌーンティー
開催期間：2025年9月1日〜10月31日(金)
開催場所：大阪市北区 帝国ホテル 大阪
いちじくとマスカットを使用したアフタヌーンティー
秋の代表的なフルーツの、いちじくとマスカットを使用したアフタヌーンティー。1段目には3種類のマスカットスイーツ、2段目には4種類のいちじくスイーツが用意されていて、さわやかな酸味を感じられるマスカットのベリーヌ、甘酸っぱいいちじくと木苺のシャーベットなど秋の味覚を楽しめる。エビとホタテのサラダ、サーモンとキノコのキッシュといった食べ応えのあるセイボリーも用意される。
■【大阪 大阪駅/阪急梅田駅周辺】スイーツビュッフェ 〜ムーミン谷のティーパーティー〜
開催期間：2025年8月1日〜10月31日(金)
開催場所：大阪市北区 ヒルトン大阪
ムーミンとコラボしたスイーツブッフェ
ムーミン谷の夕方の風景を彷彿(ほうふつ)とさせるケーキや、ムーミンママのエプロンケーキ、リトルミイのムースなど、作品に登場する個性的かつ魅力的なキャラクターを思わせる約25種類のスイーツが提供される。また焼き立てのクレープ、エッグサラダとアボカドのフィンガーサンドウィッチやシーザーサラダ、カレー、パスタなども用意されていて、遅めのランチにも利用できる。
■【大阪 大阪駅/阪急梅田駅周辺】ハロウィンアフタヌーンティー
開催期間：2025年9月1日〜10月31日(金)
開催場所：大阪市北区 ウェスティンホテル大阪
「ハロウィンパーティー」をテーマにしたアフタヌーンティー
ジャック・オ・ランタンを模ったクッキー、甘酸っぱく魅惑的なリンゴのタルトタタン、4層の風味が重なりあうマロンムースなど、鮮やかな色彩と遊び心あふれるスイーツが楽しめる。またセイボリーには、紫色が印象的なビーツとカリフラワーのヴェリーヌ、紫芋のタルティーヌなど、秋の実りを組み合わせて豊かな味わいに仕立てたメニューが用意される。
■【大阪 大阪南港】モノクロ・ゴシックアフタヌーンティー with ハーゲンダッツ(大阪)
開催期間：2025年9月6日〜11月13日(木)
開催場所：大阪市住之江区 アートグレイス ウエディングコースト大阪
ハーゲンダッツのアイスクリームを使ったアフタヌーンティー
普段は結婚式以外で入ることのできない披露宴会場を一般開放して開催されるアフタヌーンティー。栗やブドウ、ハーゲンダッツのアイスクリームを使ったプリンセスモチーフのスイーツが、くん製の旨味が食欲をそそるBBQソースの竹炭バーガー、焼きたてスコーンとともに味わえる。フランスの老舗紅茶ブランド「マリアージュ フレール」の紅茶が飲み放題のティーセレクションプラン、メインディッシュが選べるランチプランも用意される。
■【大阪 鶴橋/上本町/今里】40th Anniversary MIYAKO HOTEL OSAKA Afternoon Tea 〜L’ histoire du gateau〜(フォーティースアニバーサリーミヤコホテルオオサカ アフタヌーンティー〜リストワール デュー ガトー〜)
開催期間：2025年9月1日〜10月31日(金)
開催場所：大阪市天王寺区 シェラトン都ホテル大阪
ホテル開業40周年を記念したアフタヌーンティー
ホテル開業40周年を迎えることを記念し、開催されているアフタヌーンティー。フレジェやザッハトルテ、ローストビーフなどホテル開業時から現在までのメニューに加え、栗やカボチャなど秋の味覚を使用したスイーツが、スモークサーモンのクロワッサンサンドなどのセイボリーとともに味わえる。ドリンクはロンネフェルトの紅茶、オリジナルブレンドティー、コーヒー、コールドプレスジュースなど、約20種類のメニューがフリーフローで提供される。
■【大阪 天王寺/あべの橋】ハロウィーンオーケストラ アフタヌーンティー 〜秋の饗宴〜
開催期間：2025年9月1日〜10月31日(金)
開催場所：大阪市阿倍野区 都シティ 大阪天王寺
音楽とハロウィーンを表現したアフタヌーンティー
「音楽とハロウィーンの幻想的な空気感」をテーマにしたハロウィーンのアフタヌーンティー。カボチャやサツマイモ、栗といった秋の食材を使用し、モンスターたちが演奏するシーンを表現したスイーツと、松茸や柿、ポルチーニ茸などを使ったセイボリーが、吉野杉を使用したオリジナルスタンドで楽しめる。ドリンクは紅茶やコーヒー、ハーブティーなどがフリーフローで提供される。1階ロビーラウンジでも、ハロウィーンスイーツが販売される。
■【大阪 豊中/吹田】ハロウィンアフタヌーンティー 〜The Witching Hour(ザ ウィッチング アワー)〜
開催期間：2025年9月1日〜10月31日(金)
開催場所：豊中市 千里阪急ホテル
真夜中のハロウィンをイメージしたアフタヌーンティー
「Witching Hour(魔女の刻)」をテーマに、真夜中のハロウィンをイメージしたアフタヌーンティー。魔女のほうきに見立てたモンブランをはじめ、おばけ、黒猫、コウモリなどハロウィンをモチーフにしたスイーツがティースタンドで提供される。猫をモチーフにしたターメリックライスで食べる黒カレーや、サーモンマリネをはさんだモンスターバーガーなど全7品のセイボリーとともに味わえる。
■【大阪 北新地/堂島/中之島】シャインマスカットアフタヌーンティー 〜ロイヤル・マスカット・ガーデン〜
開催期間：2025年9月8日〜11月24日(振休)
開催場所：大阪市北区 リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション
シャインマスカットを使用したアフタヌーンティー
シャインマスカットをふんだんに使用したアフタヌーンティー。ショートケーキやバターケーキ、バニラムース、グラスゼリーなどさまざまな手法にアレンジしたシャインマスカットスイーツと、オープンサンドやピンチョスなどスイーツの甘味を引き立てるセイボリーが楽しめる。ドリンクは季節のおすすめのマスカットワインフレーバーティー、マスカテルハーブティーをはじめ、コーヒー、紅茶から好きなものを選べる。
■【大阪 北浜/本町】アフタヌーンティー L'Automne(ロトンヌ)
開催期間：2025年9月1日〜11月14日(金)
開催場所：大阪市中央区 ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋
秋の食材を使用したアフタヌーンティー
スイートポテトとホワイトチョコのガナッシュをサンドしたマカロンや、ポルチーニを仕上げにふりかけたキノコを練りこんだフィナンシェ、彩りも華やかなビーツを使ったフランといった、栗やブドウなど実りの季節ならではの食材と、香り高いポルチーニやキャビアなどを使用したメニューが楽しめる。ドリンクは、オーガニックティーブランド「ART OF TEA」の紅茶やルイボスティー、ハーブティーなど全9品のメニューがフリーフローで提供される。
■【兵庫 尼崎市】ハロウィーンアフタヌーンティー
開催期間：2025年9月1日〜10月31日(金)
開催場所：尼崎市 都ホテル 尼崎
「シャレコーベ・ミュージアム」とコラボしたアフタヌーンティー
兵庫県尼崎市にある、世界初の頭蓋骨博物館「シャレコーベ・ミュージアム」とコラボしたアフタヌーンティー。栗やカボチャなどを使ったバラエティ豊かなスイーツと、冷製カボチャのスープなどのセイボリーが楽しめる。店内にはミュージアム所蔵のスカルや人形がディスプレイされるほか、フォトスポットも設けられる。「シャレコーベ・ミュージアム」の入館チケット半券を提示すると、アフタヌーンティー利用時にドリンクがフリーフローでサービスされる。
■【兵庫 北野/新神戸】【秋旬の宝箱】スイーツビュッフェ〜主役はぶどうの女王“シャインマスカット”〜
開催期間：2025年9月1日〜10月31日(金)
開催場所：神戸市中央区 神戸北野ホテル
シャインマスカットと秋の味覚を使用したスイーツブッフェ
シャインマスカットをメインに、秋の味覚を使用したスイーツブッフェ。パフェやショートケーキ、大福、ムースなどバラエティ豊かなシャインマスカットのスイーツが楽しめる。また和栗のモンブランタルト、焼きたてマロンパイはスタッフが焼きたてをテーブルまで運んでくれる。食べ応え抜群のスープやオープンサンド、メイン料理など旬を取り入れた食事メニューが充実しているので、ランチやディナーとしての利用もできる。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
