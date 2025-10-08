秋の京都で満喫したい！アフタヌーンティー＆スイーツブッフェ7選【2025年秋】
秋の味覚が彩るスイーツが京都の街に続々登場！ホテルのアフタヌーンティーや限定ブッフェに加え、黒ごまで楽しむハロウィンスイーツや京丹波栗を贅沢に使った上質なアフタヌーンティー、五重塔をかたどったお重に並ぶ華やかなスイーツなど、京都らしい遊び心あふれる企画も目白押し。旬の素材を活かした、この季節だけの特別なスイーツイベントを楽しもう！
■【京都 祇園/東山】五段重アフタヌーンティー「実りの京KASANE」
開催期間：2025年9月1日〜11月30日(日)
開催場所：京都市東山区 AKAGANE RESORT KYOTO HIGASHIYAMA 1925
五重塔(八坂の塔)をイメージしたアフタヌーンティー
季節の段、枯山水の段、八坂の塔の段、2つのおばんざいの段の五段重で用意されるメニューはそれぞれテーマに合わせた内容になっており、なかでも旬の食材を使った「季節の段」は見た目も秋らしい色合いのタルトタタン、ひと口サイズの栗とほうじ茶のモンブランなどが楽しめる。ドリンクは上林春松本店による煎茶に加え、サンフランシスコ発のプレミアムティーブランド「マイティーリーフ」の紅茶やハーブティーがフリーフローで提供される。
■【京都 京都駅周辺】ハロウィンスイーツバイキング
開催期間：2025年10月3日〜10月31日(金)
開催場所：京都市下京区 ホテルグランヴィア京都
キュートなハロウィンスイーツが楽しめる
ハロウィンモチーフのメニューが楽しめるスイーツバイキング。マスカットやイチジク、サツマイモ、栗、カボチャなどのフルーツや野菜を使い、蜘蛛の巣をまとったかぼちゃと紅茶のムースや、かぼちゃのおばけを模したガトーショコラ、かわいいおばけのプチタルトなど、キュートなハロウィンスイーツが楽しめるほか、フレッシュなマスカットとナガノパープルも食べ放題。できたてを提供するライブスイーツには、絞りたて京都産丹波栗のモンブランやクレープ、パンケーキが用意される。
■【京都 京都駅周辺】ハローキティのわくわくスイーツパーティー
開催期間：2025年9月5日〜11月30日(日)
開催場所：京都市下京区 京都センチュリーホテル
ハローキティと双子の妹ミミィがテーマのスイーツブッフェ
ハローキティと双子の妹ミミィがデビューした当時の「70年代風シリーズ」をテーマに、ハローキティの顔をそのまま形取ったチーズケーキ、トレードマークのリボンがポイントのカップケーキなど、70年代風のハローキティ、ハローミミィをテーマにした、どこか懐かしいスイーツがそろう。カレーやサラダ、揚げ物などの軽食も充実している。
■【京都 五条通周辺】ハロウィンアフタヌーンティー
開催期間：2025年10月7日〜10月31日(金)
開催場所：京都市下京区 フォションホテル京都
Omochiさんとコラボしたアフタヌーンティー
イラストレーターのOmochiさんとコラボしたアフタヌーンティー。唇の形をしたフォションのシグネチャーケーキに牙をあしらったくちびるおばけ、美しいサンセット色に変わる夕暮れのパンナコッタなど、ルイス・キャロル原作の『不思議の国のアリス』からインスピレーションを受けたハロウィンテイストのメニューが提供される。グランティーマスター特製スペシャルウェルカムティーをはじめ、フォションオリジナル紅茶とフルーツジュース、コーヒーがフリーフローで提供される。
■【京都 五条通周辺】シャインマスカットのアフタヌーンティー
開催期間：2025年9月1日〜10月31日(金)
開催場所：京都市下京区 GOOD NATURE STATION
シャインマスカットをメインにしたアフタヌーンティー
シャインマスカットとホイップクリームをサンドした、シャインマスカットの味が口いっぱいに広がるショートケーキをはじめ、ひと口ごとに味の変化を楽しめるマスカットヴェリーヌ、シャインマスカットと自家製リコッタチーズのサンドイッチなど、シャインマスカット尽くしのスイーツとセイボリーが提供される。ウェルカムドリンクにはノンアルコールジンとライムを使ったハーブのカクテルが用意されるほか、オプションで特製パフェもセットにできる。
■【京都 東寺/吉祥院周辺】漆黒のアフタヌーンティー〜山田製油の黒ごまで楽しむHalloween＆Autumn(ハロウィン＆オータム)〜
開催期間：2025年10月3日〜11月30日(日)
開催場所：京都市南区 都ホテル 京都八条
山田製油の製品を使用したアフタヌーンティー
京都の老舗ごま油屋、山田製油の製品を使用したアフタヌーンティー。黒ごまきなこモンブラン、ごまらぁ油チョコ、白ごまブランマンジェ、黒ごまと合鴨のオープンサンドなど、一口味わうごとに、黒ごまの芳じゅんな香りがふわりと広がる、ハロウィンらしい漆黒のスイーツとセイボリーが提供される。ドリンクは京都和束町産の和紅茶アールグレイをはじめ、オリジナルブレンドティー、ほうじ茶、小川珈琲のコーヒーなどのメニューがフリーフローで提供される。
■【京都 二条城/御所周辺】京丹波栗アフタヌーンティー
開催期間：2025年10月1日〜11月30日(日)
開催場所：京都市中京区 HOTEL THE MITSUI KYOTO
京丹波栗を使ったアフタヌーンティー
京丹波栗本来のおいしさが味わえる焼き栗をはじめ、シェフ特製ソースで味わいの変化を楽しめる京丹波栗のモンブラン、京丹波栗のどら焼きなど8種類のスイーツと、焼き立てをシェフがテーブルまで運ぶ京丹波焼きなど6種類のセイボリーが用意される。ドリンクは黒豆茶とカカオを合わせたモクテルのほか、TWG社製の紅茶など20種以上のメニューがフリーフローで提供される。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
