疲れ知らずの軽さとフィット感！クッション性も備えた【アシックス】のランニングシューズがAmazonに登場中‼
軽くて足にしっかりフィットするから走りやすい!【アシックス】のランニングシューズがAmazonに登場!
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
自分の足で蹴る感覚を研ぎ澄ませたアシックスのランニングシューズ。スピードトレーニングやテンポランにおすすめ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
TARTHER RP 3は、自分の足で蹴る感覚を研ぎ澄ませたレーシングシューズ。今までTARTHERのDNAを継承しながら、トレーニングシーンにも適した1足。自己ベスト更新を目指すランナーのレースはもちろん、スピードトレーニングやテンポランにおすすめ。
FF BLASTミッドソールが、軽さとエネルギッシュな反発性を生み出す。これに新構造を採用したPROPULSION TRUSSTICを組み合わせることで、自分の足で蹴る感覚とスピード感の両方を高いレベルで両立。
ASICSGRIPアウターソールと3D TETRA SOLEの組み合わせが路面を噛むような優れたグリップ性の発揮に貢献。
