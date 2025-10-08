『ハンター×ハンター』冨樫義博、ラフ絵公開 最新話の原稿進捗にファン歓喜「このワンカットだけで…」「面白すぎる」
漫画『HUNTER×HUNTER』（ハンター×ハンター）の作者・冨樫義博氏が8日、自身のXを更新。新たな原稿を公開しながら、第414話の進捗状況について説明した。
【画像】強キャラ登場！冨樫先生が描いた『HUNTER×HUNTER』最新話の原稿
今回は「No.414、台詞入れ完了！」と説明した、ベンジャミンが描かれたラフ絵を投稿。原稿もチラリと見せており、ネット上では「王子…しびれる…このワンカットだけでいろんなことを想起させられる、富樫先生という漫画家のパワーを感じる！超絶！」「うおおおおとおおおおおお！！！！！腰が悪化したのか心配してました」「展開が分からなすぎて面白すぎる」などと歓喜の声であふれている。
1998年に連載がスタートした『HUNTER×HUNTER』は、主人公の少年ゴンが、親友キルアら仲間たちと旅に出る冒険ファンタジー。現在、未開の大陸への渡航を目指す船の中で、クラピカや幻影旅団のメンバーなど各キャラクターたちの思惑がぶつかり合う「暗黒大陸編」（王位継承編）が描かれている。コミックスのシリーズ累計発行部数（デジタル版含む）は8400万部を突破している。
なお、2022年12月26日発売号に掲載された第400話を最後に週刊連載が終了したが、2024年10月7日発売号より最新話（401話〜）が毎週掲載。しかし、12月16日発売の『週刊少年ジャンプ』新年3号より再び掲載されないことが同月9日に告知された。
