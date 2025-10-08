元横綱 若乃花・花田虎上、自宅の庭で草刈り ビフォーアフター披露「お庭スッキリキレイになりましたね」「パパさん本当にお疲れ様」
元横綱・若乃花でタレントの花田虎上（54）が6日、自身のブログを更新。自宅の庭の草刈りを行ったことを明かし、作業前・後のビフォーアフター写真を公開した。
【写真】「草刈りマサルくん出動」「キレイになりましたね」手入れした庭のビフォーアフター
最近、庭の芝生や雑草が伸びて気になっていたという花田。投稿では「草刈マサルくんスタート！」とちゃめっ気交じりに記し、草刈り機を手に奮闘する様子を動画で披露したほか、「虎狩りですがすっきり綺麗になりました」と手入れが完了した庭の写真も紹介した。
コメント欄には「サッパリして綺麗になりました」「雑草刈りパパさん本当にお疲れ様でした」「草刈りマサルくん出動ですね」「お庭スッキリキレイになりましたね」など、さまざまなコメントが寄せられている。
