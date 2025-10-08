石破総理は7日夜、小泉純一郎元総理らと会合を開きました。自民党総裁選で敗北した小泉進次郎農水大臣について、父親の小泉元総理は「まだ早過ぎる」との考えを示したということです。

石破総理は7日夜、都内の日本料理店で小泉純一郎元総理、山崎拓元自民党副総裁らとおよそ2時間半、会合を開きました。

会合では、自民党総裁選についても話題となり、山崎氏によると、敗れた小泉進次郎農水大臣について父親の小泉純一郎元総理は「まだ早過ぎる」との考えを示したということです。

山崎拓 元自民党副総裁

「（小泉元総理は）小泉進次郎氏が（総裁には）まだ早過ぎるという考えを一貫して持ってると、それで今回の出馬に関しても、自分には相談はなかったと」

また、会合では出席者から高市総裁が新たに発足した執行部について「麻生副総裁の色が濃いメンバーではないか」との声が上がったということです。

この他、石破総理は戦後80年の節目に合わせた総理個人のメッセージについて、戦後60年の2005年に小泉元総理が出した総理談話に触れ、「60年談話を一つのたたき台として、80年メッセージを出す」と話したということです。