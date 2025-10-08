「めちゃくちゃいい」水原希子＆ローラ、200年の古民家をおしゃれにリフォーム！ Airbnbにて予約開始
モデルの水原希子さんは10月7日、自身のInstagramを更新。“200年の歴史を持つ”古民家をリデザインしたことを報告しました。
【写真】水原希子がリデザインした古民家
コメントでは「素敵」「古民家すてき!! いいですね!!」「めちゃくちゃいいですね！！！」「きこっち、可愛い やっぱり日本はいいよねっ」「So nice!!!」「This is so lovely」と、絶賛の声が寄せられました。
「古民家すてき!!」水原さんは「Airbnb × Akiya Design Projectとして 200年の歴史を持つ古民家をリデザインしました」とつづり、20枚の写真を投稿。古民家の中で床に座ったり、椅子で飲み物を飲むソロショットが見られます。「古き良き建具や家具を大切に残しながら、私が愛する日本の民芸アイテムやアートを散りばめ、音楽や自然を感じられる空間に」と説明しました。
ローラさんの姿も世界最大級の宿泊予約プラットフォーム「Airbnb」の公式アカウントは同日、古民家の中でくつろぐ、タレントのローラさんと水原さんの写真を公開。宿泊施設として、旅行者を迎え入れるようです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)