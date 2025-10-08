モデルの水原希子さんは10月7日、自身のInstagramを更新。古民家をリフォームした様子を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：水原希子さん公式Instagramより）

写真拡大

モデルの水原希子さんは10月7日、自身のInstagramを更新。“200年の歴史を持つ”古民家をリデザインしたことを報告しました。

【写真】水原希子がリデザインした古民家

「古民家すてき!!」

水原さんは「Airbnb × Akiya Design Projectとして　200年の歴史を持つ古民家をリデザインしました」とつづり、20枚の写真を投稿。古民家の中で床に座ったり、椅子で飲み物を飲むソロショットが見られます。「古き良き建具や家具を大切に残しながら、私が愛する日本の民芸アイテムやアートを散りばめ、音楽や自然を感じられる空間に」と説明しました。

コメントでは「素敵」「古民家すてき!!　いいですね!!」「めちゃくちゃいいですね！！！」「きこっち、可愛い　やっぱり日本はいいよねっ」「So nice!!!」「This is so lovely」と、絶賛の声が寄せられました。

ローラさんの姿も

世界最大級の宿泊予約プラットフォーム「Airbnb」の公式アカウントは同日、古民家の中でくつろぐ、タレントのローラさんと水原さんの写真を公開。宿泊施設として、旅行者を迎え入れるようです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)