8日朝、大仙市で82歳の女性がクマに襲われてけがをしました。



県内で発生したクマによる人身被害は、3日連続です。



大仙市長野にある事務所に設置された防犯カメラの映像です。



午前7時前、歩行中の女性の背後から突然クマが襲いかかりました。



その後女性は、後ろから走ってきた車に乗せられ、コンビニエンスストアに駆け込みました。



運転手の男性が、店員に消防への通報を依頼したといいます。





記者「これが連れてきてくれた男性ですね？」セブンイレブン大仙長野店 平瀬一浩オーナー「そうですね」「顔をおさえているっていうからうちのスタッフ見たら結構血だらけだったって感じで」警察と消防によりますと、8日午前7時前、散歩をしていた近所に住む82歳の女性が体長約80センチのクマに襲われました。女性は会話はできていますが、顔をひっかかれ仙北市内の病院に運ばれています。その後も周辺ではクマの目撃が相次いでいます。セブンイレブン大仙長野店 平瀬一浩オーナー「逃げていってくれたらいいけど、人を襲うっていうのは怖いですね」現場はJR羽後長野駅のすぐそばで、住宅や商業施設などが並んでいます。警察が引き続き周辺の警戒にあたっています。