もちぞら模型店の「もち公」を3Dプリンターで立体化してみた！ エラそうに腕組みする姿に「仁王立ちは草」「まさかの二足直立」と笑いが起こる

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『もち公』というtoeさんの動画です。

もち公

3Dプリンターで「もち公」のフィギュアを制作した動画が投稿されています。腕を組んだ尊大なポーズが「仁王立ちは草」「まさかの二足直立」と人気を集めています。

もち公は、動画投稿者「もちぞら模型店」の看板娘的キャラクター「模型娘のもち子さん」とともに暮らす不思議なクリーチャー。犬なのか、そうでないのか、よくわからない見た目をしています。

動画では、もち公のモデリングから出力、仕上げまでの工程が紹介されています。モデリングのポイントは、柔らかさを前面に出したこと。そして少々ぽっちゃりとした体にしました。

背中側を見ると、大きな尻尾がついています。これを地面につけることで、自立しやすくしてあります。また印刷しやすくなるように、しっぽの底面を平らにしています。

モデルができたら印刷をします。使用している3Dプリンターはセールで6万5000円ほどで購入したものだそうです。材料費は1キロあたりおよそ2000円。今回のもち公なら18円ほどで出力できます。

印刷を終えたらサポート材を外し、塗装をすれば完成です。威風堂々たる立ち姿に、投稿者も「謎生物感が増してて良きですね」と満足げです。

模型好きに刺さる、ほっこりとした制作動画となっています。完成したもち公をもっとじっくりと見たい方は、ぜひ動画を視聴してみてください。

視聴者コメント

凛々しいもち公

仁王立ちは草

まさかの二足直立

もちもちでカワイイ

かわええな

文／高橋ホイコ