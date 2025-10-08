日産の新型「リーフ」発表！ 8年ぶりの全面刷新で「流麗クーペSUV」に進化！ メーカー初の“ドアハンドル”＆「ガラスルーフ」採用！ “新開発パワーユニット”搭載の「3代目」が10月17日から予約開始へ！