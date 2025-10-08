辻希美、三男が第5子・次女をあやす“激かわ”兄妹2ショット紹介「2人とも笑顔でカメラ目線で 最高の写真が撮れました」
5児の母でタレントの辻希美（38）が5日、自身のブログ を更新。「今日激かゎショットが撮れたんだぁ」とうれしそうに明かし、三男・幸空さん（こあ・6）が8月に生まれた妹の夢空（ゆめあ・0）ちゃんを抱っこしてあやす様子をとらえた兄妹2ショットを紹介した。
【写真】辻希美「可愛すぎん?! 」 カメラに向けニッコリほほ笑む三男＆次女の“激かわ”兄妹2ショット
「可愛すぎん?! 2人とも笑顔でカメラ目線で 最高の写真が撮れました」とつづり、笑顔でカメラに目線を向ける2人の写真を投稿。幸空くんの腕の中で安心したように笑う夢空ちゃんの表情が印象的で、兄妹の絆が伝わるような1枚となっている。 投稿では「最近コアが夢を凄く可愛がってくれます」と明かし、兄として成長する息子の姿に感動をにじませた。
なお、6日にはインスタグラムでも兄妹の写真を紹介。2人の仲むつまじい様子に「はぁ〜かわいいいいいい」とメロメロの様子だった。
辻は2007年6月、タレントの杉浦太陽（44）と結婚。同年11月に長女・希空（のあ・17）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・14）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん、今年8月8日に次女・夢空ちゃんが誕生している。
