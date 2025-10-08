女優のん（32）が、7日深夜放送のテレビ東京系「あのちゃんの電電電波♪」（火曜深夜2時）にゲスト出演。改名について語った。

のんは16年、所属事務所からの独立をきっかけに本名の能年玲奈から「のん」に改名した。お笑いコンビ、霜降り明星の粗品が声を務める猫のキャラクター、ササキから「何で改名されたんですか？」と率直に聞かれると、のんは「新しい活動をするとなった時に、自由に軽やかにやっていきたかったから」と説明。「心機一転的な？」との質問には「そうですね。自分だけの道を進むんだって決めて、やってきたので」と話した。

現在は役者業だけでなく、音楽活動や脚本執筆、監督としての顔も持つ。初共演のあのから「演者でもあるけど、クリエーティブ方というイメージもある」と印象を伝えられると、「うれしい」と笑顔。「のんとしてやってきて、自分が責任を持ってやる仕事が多い方がその分大変なんだけど、くたびれちゃうんだけど、楽だな」と笑った。

ササキから「大人にこうしろと言われて仕事するのがが苦手なタイプ。めちゃめちゃ似てますよ」と性格を分析されると、のんは「誰と？」とニヤリ。ササキは「俺。嫌かもしれんけど」と返していた。