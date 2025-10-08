タレントのユージ（38）が7日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。夫人の継子でもある長男について話した。

この日のテーマは子連れで再婚、事実婚してできた「ステップファミリー」。ユージは長男が小1のときに、夫人と結婚。「オレ、今日から父ちゃんだぞ、みたいなのはちょっと言えない。だから『パパって言わなくていいよ』と。ずっとユージって呼ばせていた。彼のタイミングで、お父さんでもパパでも言いたい日が来たら言えばいいと思って」と当時を振り返った。

タイミングは「わりと早く来た」と言う。「小学3年の時、公園に迎えに行ったら、長男が友だちと遊んでいて。（車の）窓を開けて『帰るよ』って言ったら友だちが『あの人だれ？ おまえ父ちゃんいないんじゃなかったの？』って話しているのが聞こえたんですよ」。その後、長男が答えた。「なんて答えるんだろう？って、車の中で待っていたら、小っちゃい声で『僕のパパ』って言って」。

走って車に入ってきた長男は「（呼び方が）また『ユージ』に戻っていた」と言うが、「オレのいないところで、オレをお父さんと認めているんだって分かった瞬間だった」と笑顔で話した。