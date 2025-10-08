◆米大リーグ 地区シリーズ第３戦 ヤンキース―ブルージェイズ（７日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

ヤンキースのＪ・チザム内野手が７日（日本時間８日）、ブルージェイズとの第３戦で「６番・二塁」で先発出場し、同点の５回に右翼への勝ち越しソロを放った。一時５点差の劣勢ムードだったが、ついにリードを奪った。

先発ロドンは初回にゲレロに先制２ランを浴びると、３回には先頭シュナイダーにレフトへの二塁打、ゲレロを敬遠で歩かせ、無死一、二塁のピンチを招いた。カークは右直にしたが、そこから３連打で５点差に広がった。２回１／３を投げて６安打６失点で降板した。

流れを変えたのはジャッジだった。３点を追う４回１死一、二塁の場面で左翼ポールに直撃する同点３ランを放った。内角ボール球をコンパクトに振り抜いた衝撃の一発。本拠地は大熱狂で、ヤ軍ベンチはお祭り騒ぎとなった。

ヤンキースは、ブルージェイズに初戦を１―１０、第２戦は７―１３で大敗しており、この日敗れれば、地区シリーズ敗退が決定する大一番で驚異の粘りを見せている。