帯状疱疹（ほうしん）が悪化し入院していた元フジテレビでフリーの笠井信輔アナウンサー（６２）が８日、自身のインスタグラムを更新。退院したことを報告した。

「緊急入院から２週間、ようやく退院できました。本当にお騒がせいたしました」と伝えた笠井アナ。「入院のときには、あんなに暑かったのに、久しぶりに外に出てみて、こんなに清々しい気候に変わっていたとは、開放的な気分を味わっています」と心境を記した。

「失明はしていません。そこはホッとしていますが瞼（まぶた）が開かない。開くまでにはもう少し時間がかかりそうです」とサングラスをかけた姿で現状も報告。「しばらくは片方の目でがんばります。もちろん、無理はしてはいけません。しかし、片目だからって落ち込みすぎていても良くない。片目だって働けますから。あらたな個性を得たと捉えて進みます！」とつづった。

笠井アナは９月２５日に自身のブログで「突然ですが、入院しました。報告が遅れましたが、月曜日に入院いたしました」と同２２日に緊急入院したことを報告していた。