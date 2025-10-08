「いざ行くときは割り切って挑む」佐々木朗希、劇的救援でドジャース勝利に貢献



佐々木朗希 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月6日（月）（日本時間10月7日）MLBディビジョンシリーズ フィラデルフィア・フィリーズ 対ロサンゼルス・ドジャース＠シチズンズ・バンク・パーク＞

ロサンゼルス・ドジャース佐々木朗希投手（23）が、ナショナルリーグ・ディビジョンシリーズ（NLDS）第2戦で劇的な救援を見せ、チームの勝利を支えた。

ドジャースは4対3でフィリーズに勝利し、シリーズ2勝0敗としてLCS（リーグ優勝決定シリーズ）に進出に王手をかけた。

9回、1点リードの2アウト1・3塁という絶体絶命の場面で登板した佐々木投手は、わずか2球でターナーをセカンドゴロに打ち取った。

試合前から入念な準備を重ねていた佐々木投手は、試合開始5時間以上前にグラウンドでストレッチを行い、ブルペンでキャッチボールや投球練習を実施。

前回登板よりも余裕をもって準備でき、「マウンドに行ってちゃんとストライクが取れる準備ができていた」と振り返った。

この日は、右打者が続く展開も想定されていたが、佐々木投手は「いざ行くときは打たれてもしょうがないと割り切って、自滅せずに挑むだけ」と心境を語り、プレッシャーのかかる場面でも冷静さを保った。

さらに、クイック投球についても「メジャー復帰後に自然と感覚が戻っていた」と手応えを口にし、登板の準備が万全だったことを示した。

試合は序盤からスネル（ドジャース）とルサルド（フィリーズ）の好投で0対0の投手戦となり、7回にドジャースが一挙4点を奪う展開に。

終盤にはトライネンが2失点し、1点差に詰め寄られたが、佐々木投手の登板で試合は決着した。

佐々木投手は自身の役割についても「先発投手が毎回素晴らしいピッチングをしてくれるので、自分は試合を締めるか、次の投手に繋ぐことに集中するだけ」と語り、チームの勝利のために全力を尽くす姿勢を示した。

また、休養日を利用した調整についても「強度を高めて投げたり感覚を試しながら、連投にも対応できる感覚はある」と自信を見せた。

佐々木朗希の冷静な投球と入念な準備が光った救援劇は、ドジャースにリーグ優勝決定シリーズ進出への大きな弾みを与えた。





