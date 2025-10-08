家族の介護、自らの老い、そして死に支度……。人生100年時代、長い老後を生き抜くのも楽ではない。ここは人様の生活を垣間見て、少しでもその知恵を参考にしたいところである。直木賞作家の阿刀田高氏が初めて明かした「90歳、男のひとり暮らし」に学ぶ。

【写真を見る】90歳にして家事も執筆もこなす阿刀田さん

この人は、もう二度とここに帰ってくることはないのではないか……。そんな感慨を抱いたことを覚えています。

2023年1月、妻は自宅を離れました。正確には、認知症を患い、車椅子生活となっていた妻をだましてタクシーに乗せ、介護付有料老人ホームに私が連れていったのです。そして今年の5月、妻は自宅に戻ってくることなく施設で息を引き取りました。2年前に覚えた感慨通りとなったのです。

阿刀田高さん

伴侶をだまして施設に入れたことに罪悪感はなかったのか。その質問には即答できます。「なかった」、いまでも「ない」と。

〈こう振り返るのは、作家の阿刀田高氏だ。

1979年に『ナポレオン狂』で直木賞を受賞。日本推理作家協会理事長、日本ペンクラブ会長などを歴任し、日本を代表する短編の名手として知られる阿刀田氏は今年90歳の節目を迎え、9月25日に『90歳、男のひとり暮らし』（新潮選書）を出版した。

人生100年時代における「90歳のリアル」を率直につづった阿刀田氏は、同書には“書けなかった”妻の晩年から語り始めた。〉

「離婚してやる」と大声で悪態を

「おじいちゃん、大好き」

亡くなる1週間前のことでした。理性の残滓のようなものがまだぎりぎりあった状態で、妻は私に向かってこうつぶやいたのです。孫がそばにでもいない限り私を「おじいちゃん」と呼ぶことはなく、認知症になってからは「離婚してやる」などと大声で悪態をつくことも多かった妻が、事実上、最後に残した言葉でした。

終わり良ければ全て良し。妻の施設入所は大成功だったと、いま改めて感じています。なにしろ、妻がまだ自宅にいた頃、二人暮らしだったわが阿刀田家は崩壊の危機を迎えていたのですから。

〈これは単なるヒステリーなんかじゃないかもしれないな……〉

それは20年の暮れから21年の年明けにかけて、妻と二人で伊豆修善寺へ旅行に出かけた時のことでした。宿に着く前から「あなた一人で行ったら」「私は帰る」と妻はわめき、現地に到着しても「あなたはひどい」などと、とにかく私に当たってくる。これは何かの病気なのではないか。そんな思いが頭をよぎりました。実際、病院で受診すると、レビー小体型認知症との診断が下されたのです。以来、まずは自宅で妻を介護する生活が始まりました。

夜中に突然水をかけられたり……

認知症に続き、階段から転げ落ち脊椎腰部を圧迫骨折して、歩けなくなっていた妻にご飯を作り、下の世話をする。私なりに寄り添って介護をしたつもりですが、認知症の症状が進んだ妻は、夜中に突然私に向かって水をぶっかけてきたりするようになりました。頼んで来てもらっていたヘルパーさんをも、「あなた、それでもプロなの」などと罵倒する。騒ぎ立てて手をつけられない妻と距離をとるため、近所に小さな部屋を借り一時避難することもありました。

そんな折、知人に相談し、わが家の介護の様子を施設の方に見に来ていただいたところ、こう告げられたのです。

「この家は危機的な状況です。いまの状況があと半年続いたら、阿刀田さん、今度はあなたが参ってしまいますよ」

たしかに、妻の介護をしていた時期の「自分自身の生活」がどういうものだったか、あまり記憶に残っていません。それほど妻の介護に翻弄されていたということなのでしょう。そこで思い切って、妻を施設に入れる決断をしたのです。

施設に入れる“作戦”

とはいえ、好き好んで慣れ親しんだ自宅を離れ、施設に入りたいと願う人はいません。介護をしている方はみなさん、どうやって被介護人を施設に入れるか悩まれるそうですが、私の“作戦”はこうでした。

「新しいデイケアサービスに行ってみよう。試しにやってみて気に入らなかったら、通わなければいいだけの話だから」

こんなふうに妻をだまして介護タクシーに乗せ、そのまま施設に連れていったのです。

「だまし討ち隔離」なんてひどいと受け止める方もいるかもしれません。それでも私が大成功だったと言う理由には、わが家が崩壊寸前だったことに加え、まず、妻が施設を「ここは意外といい“学校”ね」と評価し、快適に過ごしてくれたことが挙げられます。

もちろん、すんなり施設になじむというわけにはいきませんでした。実際、妻が施設から出たがることもあったそうです。また、私が妻に会いに行けば、「ここ以外に家族が待っている快適な場所がある」と“里心”をつけてしまうことになる。施設の方にそう言われ、初めの3カ月は面会せず、施設に行っても離れたところから妻の様子を眺めているだけでした。

やれることはやり切った

しかし、3カ月が過ぎてからは妻の様子も落ち着いたということで定期的な面会が認められ、私と会う時間を妻はとても楽しそうに過ごしていました。施設入所前は「離婚してやる」と罵倒していたのに不思議なものです。

そうやって施設で2年4カ月過ごした妻の最後の言葉が、「おじいちゃん、大好き」だった。大成功と言ったら妻に怒られますかね？ とにかく、やれることはやり切った。これがウソ偽りのない実感です。なお、妻の最後の言葉はメモに書き残して保管しています。

こうした経過をたどり、2年ほど前から私は独居生活をすることになったわけですが、これを知った出版社の編集者から、高齢男性が一人で暮らすコツを克明に記録すべしとのお達しがあり、この度、『90歳、男のひとり暮らし』の出版と相成った次第です。

決して健康的な人生を送ってきたわけではない

そもそも、こんなに長生きできるとは思ってもみず、気が付いたら90歳になっていた、というのが率直なところです。20歳の頃に肺結核を患って1年半の療養生活を強いられ、胆石にもやられて、決して健康的な人生を送ってきたわけではありません。だからこそというべきなのか、古希を迎えた辺りから、少しは健康を意識した生活をしないとまずいのではないかと考え、人並みに気を付けるようにはなりました。

まず、食事は自炊が基本です。30歳で結婚するまで、20代の7年間は一人暮らしでしたから、料理に覚えがないわけではないので苦にはなりません。

栄養にも気を配っていて、大事なのは「孫にはやさしく」。すなわち、まめ、ごま、にく、わ（は）かめ、やさい、さかな、しいたけ、くだものを食すことが私の「栄養哲学」です。

と、大仰なことを語ってみましたが、要は「体に良さそうなものは何でも食べる」ということ。栄養哲学なんて呼べる代物ではない。単に生来の駄じゃれ好きな性格ゆえに語呂合わせに飛びついただけ。「なんだ、期待外れ」という方は何卒ご容赦を。でも、老いても駄じゃれやユーモアを忘れない精神は重要だと思いますよ。

朝食にブロッコリーを選ぶ理由

食事に関して少しだけ具体的なメニューを紹介しておくと、朝食には必ずブロッコリーと卵をゆで、あとは牛乳、トマト、バナナ、チーズに、バター・トースト1枚か餅1個を磯辺巻きでいただく。

「ブロッコリーに含まれるスルフォラファンという成分は、がん予防にものすごい効果を発揮するんです。よく考えられた最強の朝食メニューですね」

なんて褒めてくれる方もいますが、なんのことはない、切ってゆでればいいだけなので調理が簡単。ブロッコリーを選んでいる理由はこれに尽きます。

夕食では、肉も魚も自分で焼きますし、豚汁、おでん、親子丼、茶わん蒸しくらいは自炊レパートリーに入っています。元来、何日かコロッケが続いても平気というくらいの非・食通ですから、高級店でおいしいものを食べたいとは思わないので、この点でも自炊生活は苦になりません。

「死んだら妻の骨と混ぜて家の壁にでも塗っておいて」

食材は週に1〜2回、近所のスーパーに歩いて買いに行っています。妻の話ではなく、私自身が5年前に自転車に乗り損ねて第2腰骨を圧迫骨折しつえ生活を強いられているので、いまはこれくらいの頻度が限界です。

リュックサックを背負い、途中で電信柱に手をあてて休みながら、500メートルほど離れたスーパーに行く。すると、店員さんからは「買い物、頑張っていますね」と褒められるし、つえを突いていると何かと手を差し伸べてくださる方が現れる。この国も捨てたものではないと感じさせてくれ、その上、ウォーキングにもなる買い物は一石二鳥です。

買い物で歩く以外では、毎朝、起きると軽くラジオ体操をやっています。妻が施設にいた頃は、彼女よりは長生きしなければならないと、体力を落とさないように何とか頑張っていましたが、さすがにこの頃は徐々に体が動かなくなってきています。だからといって、衰えゆく自分に寂しさを覚えることはありません。もう年だから仕方がない。気にしたってどうにもなるものではない。そう割り切っています。90歳になり体力は落ちても、達観する力はまだまだ成長盛りのようです。

もともと「死は無である」というのが私の死生観ですから、健康にも、また死後のことにも執着するというところがない。当然、お墓なんて不要。お金の無駄ですし、骨は好きなように処理してもらって結構。そんな考えなので、妻の骨壺もまだ自宅に置いたままです。

「いっそ、私が死んだら妻の骨と混ぜて家の壁にでも塗っておいてもらえないかな？」

そんな話を別々に暮らしている息子たちに伝えたら、さすがにそれは気味が悪いと断られてしまいましたけれどね。

海馬睡眠法

食事、運動とくれば、もう一つ健康に欠かせないのが睡眠。年を取って体力が衰えると、「睡眠力」も落ちるといわれます。私も、昔から寝つきが良いほうではなく、なかなか眠れない日があります。

そんな時こそ、90年間共に過ごし、いまでも稼働してくれているわが海馬の出番です。記憶をたどり、あれこれと思い出してみる。例えば、「源氏物語」全54帖のタイトルを頭の中でつぶやく。桐壺、帚木、空蝉、夕顔……横笛、鈴虫ときて、はて次は何だったっけ？ あの有名な夕霧が思い出せなかったりしてどうもいけない。でも、それも海馬がもう覚えている必要がないと判断し、忘れさせてくれていると考えることにして気にしない。これまた達観力のたまものです。

「源氏物語」でダメなら、百人一首を一つずつ思い出したり、ギリシャ神話の神々の名前や、神武、綏靖、安寧と歴代天皇をたどってみたり。とはいえ、徳川15代将軍では睡眠の助走にはちと短過ぎる――そんなことをつらつらと考えているうちに、いつの間にか眠りに落ちている。要は、眠れない、眠れないと悩まない。なんともシンプルな睡眠法です。

人間の本質・根源

最後に、高齢者の健康のためだけに限らない、人間の生命力に関する私見にお付き合いを。

『90歳、男のひとり暮らし』は、私自身が心がけている九つの「推し行動」を並べて締めくくっています。「鏡を見る（身だしなみに最低限の気を使う）」「リュックサックを背負う（とにかく転ばないよう気を配る）」。そんな心得と共に、九つの中に忍び込ませたのが「密かにエロスに親しむ」です。

そんなことを言ったら品性を疑われると、お医者さんを含めてみなさん表立っては言わないけれど、エロスとは生命力、人間の本質・根源に関わるものです。ですから、健康的に生きていくには、たとえ高齢者であろうといくつになっても関心を失ってはいけない。もちろん、人様から後ろ指をさされないよう、上手に隠して親しむ必要があるわけですが。

作家の小池真理子さんは、亡くなられたお父様が晩年暮らした施設の部屋で遺品を整理していたら、怪しげなビデオを見つけた。その時に、あきれるのではなくこう感じたそうです。

「わが父もそうであったのか」

そして、そんなお父様を良しとした。

そういえば、わが家の押し入れにもたしか……。話はここまで。上手に隠して親しむのがおきて。なによりも、品性を疑われ、「おじいちゃん、大好き」を妻に取り消されたら台無しです。

阿刀田 高（あとうだたかし）

作家。1935年生まれ。早稲田大学第一文学部フランス文学科卒業。79年に短編集『ナポレオン狂』で直木賞を受賞。95年から2014年まで同賞の選考委員を務める。03年に紫綬褒章、09年に旭日中綬章を受章し、18年には文化功労者に選出された。

「週刊新潮」2025年10月2日号 掲載