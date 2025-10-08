西山茉希、娘たちの“顔出し”ショット「遺伝子最強すぎ！」「そっくり」 12歳迎える長女へ思い出の写真とともに思いつづる「愛があふれてるなぁ」 元夫は早乙女太一
モデルで俳優の西山茉希（39）が6日、自身のインスタグラムを更新。娘の「#成長記録」とともに、あふれる母としての思いをつづった。
西山は長女との思い出の写真や動画を添え、「27歳妊娠。28歳出産。 12ヶ月で一つ歳を重ねるより早く、お腹に来てくれた命は目の前に誕生してくれて、私の人生に母とゆう肩書が増えました」と、長女の出産時を回想。「過度のダイエットで生理が止まっても数年放置してた身体が妊娠することができるかどうか。求めても決してスムーズでは無かった現実に、検査薬をすることすら嫌になっていた当時。夢の中ですれ違ったおばちゃんの一言で妊娠を知ることができた日の喜びは、鮮明に覚えています」と当時を振り返った。
しかし、「それでも側から見れば順序の違う妊娠。祝福より先に目に映る表情や耳にする言葉で家にこもってお腹の子に声をかけてた初期 『幸せだからね。ココに来てくれてとってもとっても嬉しいからね。それだけはわかってね。大丈夫だからね。』」と、周囲の反応に傷つきながらも母として強く向き合った日々を明かし、「母年齢0歳が、人年齢0歳と始める二人三脚。切迫早産の入院では、動悸と震えに怖くて不安で涙したり、『西山さん！それ陣痛！』とランチに行こうとしていたのを止められて始まった初めての出産では、自分が想像もしない声で叫んだり。 激痛なんてものじゃない陣痛ではあっても、自分は大人に囲まれて息みながら、真っ暗な産道を独りぼっちで進んでくれる命に申し訳なくて、名も無い我が子に叫んだラストスパート。 『ちびー!!がんばれーーーー!!!』 泣く 叫ぶ 息む 泣く。諦めたくなりそうな頃に小さな産声をあげてくれたのが長女でした」と長女誕生の瞬間を伝えた。
続けて「綺麗な育児はできてないし、見直せば反省だらけで今日この日まで。 私の一番の善し悪しを知っても共に生きてくれているのは彼女達。至らぬ面も受け止めて母でいさせてくれてるのが私の娘です」とつづり、「12回目のお誕生日を迎える10月。フライングだけどまずは私の想いを 写真見直してたらなんだか泣けてきてね まだまだ育児とゆう旅の途中なのです」と記した。
さらに、「〜12歳になる（虹の絵文字）へ〜」と長女へのメッセージも投稿。「当たり前じゃ無いその命を、私の中に授けてくれてありがとう。成長と共に不器用になっても深ーい愛で、お姉ちゃんでいてくれてありがとう。 甘々でイチャイチャな母娘ではないけど、私にとって宝者であるように、貴女にとっての宝者でもあれますように。 何があっても愛してるので、何があっても大丈夫。 生まれてくれてありがとぉ お誕生日、楽しもぉね 〜フライングなママより〜」と愛情たっぷりに伝えた。
普段の西山の投稿では、娘たちはスタンプで顔が隠されているが、今回の投稿では「#すっかり顔も変わったので #封印してきた幼少期にスタンプ押さず #思い出のアルバム」と長女と次女の幼少期の頃の“顔出し”ショットで記念の日を祝福している。
この投稿にファンからは「本当に素敵な親子」「愛があふれてるなぁ」「号泣です」「育児とお仕事の両立は想像以上に大変だと思います。それを1人でこなしてる茉希ちゃん…凄い！」「お嬢たち、めっちゃ可愛い」「遺伝子最強すぎ！」「そっくりや」などの声が寄せられている。
西山は俳優の早乙女太一（34）と2013年6月30日に結婚。同年10月に第1子女児、16年4月に第2子女児を出産。19年6月に離婚を発表した。
