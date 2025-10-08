永島優美、プリマハムのアンバサダーに！ お歳暮の大切な贈り物提案「ありがとうを、贈りたい」
フリーキャスターの永島優美が、プリマハムのアンバサダーに起用された。お歳暮の季節に上質な贈り物を提案していく。
【写真】ボリュームやばい！まじで美味そう…プリマハムが用意したお歳暮
起用された永島は「この度、プリマハムさんのアンバサダーを務めさせていただくことになりました、永島優美です。感謝の気持ちを届ける、お歳暮という大切な贈り物に関われることを大変光栄に思います。「ありがとうを、贈りたい」１人でも多くの方にそう思っていただけるよう励んでまいります。よろしくお願いします」とコメントを寄せた。
2025年冬ギフトは、11月1日より全国百貨店、主要スーパー、オンラインショップなどで販売開始。
