ABCテレビの大仁田美咲アナウンサーが、旅バラエティ番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）のロケで京都府京都市洛北エリアへ！ 昼飲み客で賑わう隠れ家的居酒屋で、なんと酔っぱらったあの俳優に遭遇した……！

細い路地にある某隠れ家的居酒屋は、昼飲みを楽しむ客で大賑わい。酒好きな大仁田アナが、「いいですね～昼から～！」とうらやましそうにしていると、奥の席から彼女へ熱い視線が……！

大仁田アナが三度見したその視線の主は、俳優の松尾諭！ “朝ドラ”ことNHK連続テレビ小説『てっぱん』『ひよっこ』『わろてんか』『エール』「舞いあがれ！』への出演で知られ、『朝だ！生です旅サラダ』には7月5日放送回にゲスト出演したばかり。大仁田アナとは、情報番組『newsおかえり』（ABCテレビ、毎週月曜～金曜午後3時40分より放送）で毎週火曜日に共演しており、気心が知れたやりとりで視聴者を笑わせている。

松尾との偶然の出会いに、大仁田アナや取材スタッフ、そしてVTRを見守るスタジオ一同はビックリ。「プライベートで飲んでいるんで……」と大仁田アナに話しかけてきた松尾は、何時から飲んでいるかわからないが顔が真っ赤だ。

やがて松尾はカメラに向かって、「俺を映すな～！」とふざけて叫んだかと思えば、「松下さ～ん！ 藤木さ～ん！ 勝俣さ～ん！」と笑顔で手をフリフリ。さらには、「大丈夫？ 俺のイメージ悪く……ならへんか～！ 別に昼から飲んでいても！」と自虐し、一緒にいた友人たちに大仁田アナを紹介して、みんなで飲み始めた。

松尾イチオシの海老の刺身を試食した大仁田アナは、「甘っ！ 最初プリプリプリって感じでそこからトロ～っと……おいしい！」と感激。一方で松尾は、一生懸命リポートする大仁田アナの背後でふざけまくり、スタジオ一同を爆笑させた。

居酒屋をあとにした大仁田アナは、松尾が飲みの締めにおすすめするバクテー専門店・BOO BOO BAKKUTTEH（ブーブーバクテー）へ。バクテーとは、シンガポールやマレーシアのスープ料理だ。スペアリブ、ニンニク、薬膳を2時間煮込んだバクテーを試食した大仁田アナは、「お肉の旨みが出きっていますね。おいし～！」「（肉が）ホロホロ！」「締めで来てもまたビールが飲みたくなる！」などとうなりまくった。

そんな大仁田アナの隣には、居酒屋からついてきた松尾がおり、食リポにニヤニヤ……。松尾は大仁田アナに、「俺プライベートやけど、隣に仕事している人がいるからニヤニヤしちゃう」「（バクテー）ちょっと置いておいてね。俺も食べたいから」と言いたい放題。自由すぎる彼に、大仁田アナとスタジオ一同は終始笑いっぱなしだった。

なお、この一連の様子は、10月4日に生放送された『朝だ！生です旅サラダ』で公開された。ほかにも大仁田アナは洛北エリアで、食べログの「パンWEST百名店」に選ばれたことがあるパンの老舗・マリーフランス北山店のカレーパンとあんパン、明治30年創業の洋食の老舗・キャピタル東洋亭本店のアルミホイルの包み焼きハンバーグステーキ、前菜メニューの中で人気な丸ごとトマトサラダを味わった。

