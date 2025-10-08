妊娠中や産後って、人生で一番旦那さんに支えてほしい時期ですよね。しかし、満身創痍な奥さんを支えるどころか、裏切る旦那さんもいるようで？ 今回は、育休中に風俗に通っていた旦那さんのエピソードをご紹介します。

気分転換？

「出産後、夫は育休をとったのですが、『気分転換』といって数時間ほど出かけることが何度もありました。夫は夜もぐっすり寝ているし、さらに一人で出かけることが少し不満で……。ある日、夫の部屋に風俗のポイントカードが落ちているのを見つけました。

育休中、夫は子どもの世話を私に任せて風俗に行っていました。私が必死に育児している状況で、よくそんなところに行けるよね……。どうしようもないくらい腹が立って、夫を義実家に連れて行き、義母にすべて暴露しました。

夫の風俗通いを知った義母は『いや！ 気持ち悪い！』と全力でドン引き。『今すぐ全身を漂白剤に漬けて洗ってきなさい！』『病気がうつるから近寄らないで！』と夫を追い出していました。

義母は義父に浮気された経験があるらしく、夫の行為が許せなかったようです。そんな義母をまた傷つけて、夫って息子としても最低だなと思いました。

義母に『生理的に無理』とまで言われて、夫も自分がしたことを反省したようです。しかも、風俗で感染しやすい病気の知識もなかったそう。病気の検査結果が出るまで、夫は不安で食事も喉に通らない状態でした。本当に情けなくて愛情もゼロに……。一人でやっていける目処が立ったら、離婚かなと思っています」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 育休中なのに子育てもせず風俗って……呆れて言葉もありません。実の母親にまで「気持ち悪い」と言われる行為なのだと自覚してほしいですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。