表紙には「名探偵コナン」が登場！「週刊少年サンデー 45号」本日発売！
【週刊少年サンデー 45号】 10月8日 発売 価格：400円
「週刊少年サンデー 45号」
小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年45号」を本日10月8日に発売した。価格は400円。デジタル版も同時発売されている。
今号の表紙には「名探偵コナン」が登場。巻頭カラーは「パラショッパーズ」、センターカラーには「シテの花」、最終回を迎える「ストランド」、「みずぽろ」が掲載される。
なお、次号は10月15日発売予定。「尾守つみきと奇日常。」が巻頭カラーで掲載される。
少年サンデー45号は本日発売!デジタル版も同時発売!
・表紙＆新章第2話![#名探偵コナン]
・新展開巻頭カラー![#パラショッパーズ]
・新章・宝華錬成会編開幕Cカラー![#シテの花]
・最終回Cカラー&大増24ページ![#ストランド]
・大反響御礼Cカラー![#みずぽろ]https://t.co/sq7tIrKiDu pic.twitter.com/AAV6Cy1Tk6