「週刊少年サンデー 45号」

小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年45号」を本日10月8日に発売した。価格は400円。デジタル版も同時発売されている。

今号の表紙には「名探偵コナン」が登場。巻頭カラーは「パラショッパーズ」、センターカラーには「シテの花」、最終回を迎える「ストランド」、「みずぽろ」が掲載される。

なお、次号は10月15日発売予定。「尾守つみきと奇日常。」が巻頭カラーで掲載される。