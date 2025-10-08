世界中から注目を集めたレブロンの「第二の決断」はブランデーブランドとの“宣伝”映像に

10月7日。ロサンゼルス・レイカーズのスーパースター、レブロン・ジェームズがソーシャルメディアで発表した“第二の決断”は、ブランデーで有名なブランド『Hennessy』（ヘネシー）とのPRだった。

7日（現地時間6日、日付は以下同）にソーシャルメディアへ投稿した動画で、レブロンは「すべての決断において最も重要な決断」と綴り、ハッシュタグには“#TheSecondDecision”（第二の決断）もあった。



The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. 🫡👑 #TheSecondDecision pic.twitter.com/1uop8sIU25

- LeBron James (@KingJames) October 6, 2025

レブロンにとって、今シーズンはNBA歴代最長のキャリア23シーズン目。今オフにプレーヤーオプションを行使して残留も、延長契約を結んでいないため、現時点では契約最終年ということもあって「今シーズン限りで現役引退か？」という噂が拡散。

レブロンの決断と言えば、2010年夏に『ESPN』の番組“The Decision”で、クリーブランド・キャバリアーズからマイアミ・ヒートへ移籍することを発表。その番組内で「俺の才能をサウスビーチへ持ち込む」と語って世界中に衝撃を与えていた。

ところが、7日未明に公開された映像で、レブロンは「この秋、俺は自分の才能をヘネシーV.S.O.P.へ持ち込む」と口にした。それは15年前のフレーズを彷彿させるものであり、宣伝の最後には「俺はこの決断を気に入っている」とコメント。

さらに“キング”は『ヘネシー』の映像に3つの絵文字（顔2つと王冠）をつけて、まるで“してやったり”の引用リポスト。今シーズン終了後の現役引退という憶測が囁かれる中、ビジネス面の決断を予想する人もいたとはいえ、ほとんどの人たちが肩透かしを食らったのではないだろうか。

事実。レブロンの影響力は絶大で、7日未明に投稿した“予告動画”は表示回数が7838万回超え（日本時間8日10時時点）を記録。さらに『ESPN』が、この投稿によってレギュラーシーズンのホーム最終戦のチケット価格が高騰していると報道。

プレーオフ進出となれば、レイカーズの2025－26シーズンは少なくとも2026年の4月終盤まで続くのだが、現時点では来年4月13日にクリプトドットコム・アリーナで開催されるユタ・ジャズ戦が最終戦となる。そこで同メディアは、レブロンの投稿前の時点でチケットの販売価格は最低82ドル（約1万2464円）だったのが、投降後に580ドル（約8万8160円）まで上昇したと報じていた。

偉大なる“キング”が今シーズン終了後にバスケットボールのコートから引退するかどうかは誰にも分からない。ただ、23年目の今シーズンは、例年以上に注目を集めることになりそうだ。

【動画】レブロンが引用リポストした『ヘネシー』の映像





