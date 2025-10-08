Ｒｉｄｇｅ－ｉ<5572.T>が反発している。この日、経済産業省・中小企業庁・中小企業基盤整備機構が実施する「中小企業成長加速化補助金」に採択されたと発表したことが好材料視されている。



同事業は、成長意欲の高い中小企業の大規模な投資を支援し、地域経済にインパクトのある成長企業「１００億企業」の創出を目指すもので、建物費（拠点新設・増築など）、機械装置費（器具・備品費含む）、ソフトウェア費、外注費、専門家経費などを対象に費用の２分の１以内、最大５億円を補助する。同社では同補助金を活用し、人材獲得や待遇向上による事業基盤の強化や、計算資源を増強することによるＡＩの技術開発への積極的な投資を進めるとしている。



出所：MINKABU PRESS