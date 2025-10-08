「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の８日午前１１時現在で、ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ<338A.T>が「買い予想数上昇」で３位となっている。



この日の東京株式市場でゼンムテックは続急騰。セグエグループ<3968.T>は７日、傘下のジェイズ・コミュニケーションが次世代ファイル共有システム「ＲｅｖｏＷｏｒｋｓ ＺＥＮＭＵ－Ｓｔｏｒａｇｅ」を来年１月から販売すると発表した。同システムにはゼンムテックの秘密分散技術が搭載されているという。



これが材料視され、同日にゼンムテック株は急騰。きょうも引き続き急上昇しており、これが買い予想数の増加につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS