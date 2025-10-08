・ＳＰＤＲなど金ＥＴＦが軒並み高、金価格は初の４０００ドル台に上昇

・Ｔ＆Ｓ・Ｇが急動意、キオクシア案件の商機拡大期待に加えＡＩ関連株としても頭角現す

・サカタタネは大幅高で４連騰、６～８月期最終益は３．２倍で自社株ＴＯＢを発表

・ノートがＳ高、２５年１１月期業績予想の上方修正で見直し買い誘発

・菱製鋼が４カ月ぶりに年初来高値更新、防衛関連の出遅れ割安株として投資マネー誘引

・わらべ日洋がＳ高、２６年２月期業績予想及び配当予想を上方修正

・アジア投資が続急騰、関連会社のＡＩデータセンター事業が経産省の地域経済効果立地支援事業に採択

・三菱重が物色人気で最高値に肉薄、目先半導体セクターから防衛関連への資金シフト

・プロパストがカイ気配スタートで大幅高、Ｍ＆Ａによる業容拡大期待で急浮上

・ソフトバンクＧは強弱観対立、米ＡＩ関連人気に乗り海外マネーの注目度高まる

・トヨタ、ホンダなど上値追い継続、円安加速で輸出採算向上への期待高まる



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS