ティアンドエスグループ<4055.T>＝急動意。独立系のシステムインテグレーターで、先端半導体工場向けの受託開発で実績が高い。とりわけＮＡＮＤ型メモリーのリーディングカンパニーでＡＩデータセンター向けＳＳＤの需要獲得が進むキオクシアホールディングス<285A.T>を主要顧客としており、今後中期的にキオクシア案件で商機の高まりが期待される状況にある。画像認識などＡＩソリューション分野でも実力を開花させていることから、日米の株式市場で盛り上がるＡＩ関連株の一角としても頭角を現している。



三菱製鋼<5632.T>＝上値追い加速で４カ月ぶりの年初来高値更新。特殊鋼及び精密ばねなどの製造を手掛け、素材から製品までワンストップで生産できる優位性を持つ。２６年３月期は営業１３％増益を見込むなど２ケタ成長路線が続く。また、同社の実質筆頭株主は三菱重工業<7011.T>であり、防衛関連の一角としての位置付けでも注目度が高まっている。ＰＥＲやＰＢＲなどいずれも割安感が際立つほか、株主還元に前向きな姿勢も評価され、今期の年間配当は前期実績から１６円増配となる８０円を計画しており、予想配当利回りは４．３％弱に達する。



プロパスト<3236.T>＝大幅高で新高値。首都圏を中心にマンション開発を手掛けており、今期は大幅減益予想ながらＰＥＲやＰＢＲなどから割安感が強い。また、Ｍ＆Ａ戦略による業容拡大にも積極的で、７日取引終了後に、同社の建設業務発注先でもある小川建設（東京都新宿区）の株式を取得額合計４０億５６００万円（概算）でシノケングループから取得し子会社化することを発表した。これを材料視する形で投資マネーを呼び込む格好となった。



出所：MINKABU PRESS