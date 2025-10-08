全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・茅場町の焼鳥店『創作焼き鳥秀』です。

オリジナルの串で欲望のままに昼からビール！

自慢は部位ごとにソースや薬味をあしらったオリジナルの焼鳥。例えばあっさりとしたフリソデには香草バターでコクを足し、はたまた脂の強いセセリにはハチミツ漬けしたレモンを乗せ爽やかな味わいに。これが狂おしいほどビールを呼ぶ味わいなのだ。

お昼のちょい飲みセット（3本）1500円

『創作焼き鳥秀』お昼のちょい飲みセット（3本） 1500円 日替わりのおつまみ2品に漬物、おろしポン酢が付く。この日の串はフリソデ、セセリの他に黒酢タレにクリームバルサミコを添えたレバーも

せわしないビジネス街のランチ時、背徳の昼から一杯を叶えてくれるのがこのちょい飲みセット。冒頭の創作串が3本に、日替わりのおつまみを含めた4品の小鉢と鳥スープ付き。いろんな味をチョイチョイつまみたくなる飲んべえの心を的確に射抜いてくる。

とはいえ定食だって、ふわとろの親子丼に濃厚玉子のTKG、コチュジャンソースを効かせた鶏ギョプサル丼など6種類あり、選ぶ楽しさでいっぱいだ。

『創作焼き鳥秀』店主 茅本直樹さん

店主：茅本直樹さん「このエリアでは珍しく日・祝も営業しています」

『創作焼き鳥秀』

茅場町『創作焼き鳥秀』

［店名］『創作焼き鳥秀』

［住所］東京都中央区日本橋箱崎町17-8ノーベルコート箱崎3階

［電話］03-6661-0297

［営業時間］11時半〜14時（13時45分LO）、17時〜23時（フード22時LO、ドリンク22時半LO）※日・祝は〜22時（フード21時LO、ドリンク21時半LO）

［休日］土

［交通］地下鉄半蔵門線水天宮前駅2番出口から徒歩2分

※画像ギャラリーでは、柚子胡椒を使用するなど、その時々の焼き鳥がのった5本コースの画像がご覧いただけます。

撮影／西崎進也、取材／菜々山いく子

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年8月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】美味さに悶絶する、“奥久慈卵”を使用した濃厚TKG（8枚）