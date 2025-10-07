ピーターラビットとコラボしたスペシャルアフタヌーンティー

東京・お台場にある「ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ」の「ニューヨークラウンジ」・「インルームダイニング」では、絵本『ピーターラビットのおはなし』シリーズの生誕地である、イギリスの伝統的なスイーツを絵本のキャラクターにアレンジした「ピーターラビット™のポットラックハロウィンアフタヌーンティー」を2025年10月31日（金）まで期間限定で提供中！

アフタヌーンティーは「ピーターと仲間たちがそれぞれお菓子や料理を持ち寄ったハロウィンパーティー」がコンセプト。絵本の世界観を感じさせるビジュアルのスイーツやセイボリーを揃えた、ハロウィンシーズン限定のスペシャルコラボレーションアフタヌーンティーです。



スイーツには、ティミーのふわふわしたしっぽをイメージしたココナッツをまとわせたスパイス香るキャロットケーキや、イギリスで長く親しまれているビクトリアケーキにピスタチオを加え、リビーの洋服カラーにアレンジしたケーキなどがラインナップ。

ほかにも、チョコレートムースの上に、ジンジャーが利いたストロベリージュレとピーターの妹たちが収穫したベリーをトッピングしたベリーヌ、ジョニーのしっぽと帽子をイメージしたチョコレートを飾ったチーズ味のショートブレット、ベンジャミンが被っている帽子とハンカチを表現したピスタチオムースの5種も揃います。

さらにスペシャリテとして、ピーターのジャケットカラーのマカロンや、マグレガーおじさんの畑にある赤すぐりを使った、秋らしい味わいのコーヒーマロンイートンメス（メレンゲ、生クリーム、イチゴを混ぜたデザート）が楽しめます。

英国式アフタヌーンティーに欠かせないスコーンは、「マロン」と「紅茶」の2種類を用意。クロテッドクリームとリンゴジャム、ラズベリージャムを添えて、焼きたてをいただけます。提供期間限定で用意される、イギリスで長く愛される老舗ブランド「ウィッタード」の紅茶とともに堪能しましょう。



セイボリーは、秋の味覚のカボチャスープをはじめ、トッドの洋服のカラーを表現したグリーンピースのキッシュや、花束を持ったダッチェスをイメージしたクスクスのサラダが並びます。加えてモッツァレラチーズでトムの足跡をかたどったカプレーゼ、マグレガーおじさんの畑で収穫した新鮮な野菜を使用したガーデンワッフルの5種が、隣接するフレンチレストランより届けられます。

「ニューヨークラウンジ」では通常のアフタヌーンティープランに加え、ピーターをイメージしたスペシャルモクテル付きプランや、お花とともにキャラクターのフラワーピックをテイクアウトできる装花付きハロウィン装飾プランなども用意。より華やかに絵本の世界観を演出してくれます。



ピーターと記念写真が撮影できるスペシャルイベントも

さらに、9月4日（木）・18日（木）、10月16日・10月31日（金）の4日間は、ピーターと記念撮影ができるイベント「ピーターラビット™ MEET & GREET（みーと あんど ぐりーと）」を開催。ピーターとのスペシャルなひとときは思い出になること間違いなし！絵本に登場する仲間たちとともに、心躍る秋のティータイムを楽しみましょう。

AFTERNOON TEA MENU

＜スペシャリテ＞

・ピーターラビット™のコーヒーマロンイートンメス

＜プティ・ガトー＞

・つまさきティミー™のキャロットケーキ

・リビーのビクトリアケーキ

・妹たちのジンジャーストロベリー&チョコレートムース

・まちねずみジョニー™のチーズショートブレット

・ベンジャミンバニー™のピスタチオムース

＜スコーン＞

・マロン、紅茶

・コンディメント：りんごジャム、ラズベリージャム、クロテッドクリーム

＜セイボリー＞

・カボチャのスープ

・きつねのトッド™のキッシュ

・ダッチェスのクスクスサラダ

・こねこのトム™の足あとカプレーゼ

・マグレガーおじさんのガーデンワッフル



アフタヌーンティー（7700円）

乾杯酒（ロゼスパークリングワイン）、スペシャリテ、プティ・ガトー、スコーン、セイボリー、ドリンク28種

［ドリンク］クラシックティー3種、ハーブティー2種、フレーバーティー5種、日本茶2種、コーヒー6種、アイスコーヒー、アイスカフェオレ、アイスティー、ジュース3種、ノンアルコールスパークリングワインなど全28種



スペシャルドリンク（ノンアルコール）セット（9020円）

ピーターをイメージした冷たいドリンクとアフタヌーンティーのセット。

スペシャルドリンク構成： ラベンダーシロップ、ラフランスジュース、パッションフルーツシロップ、ブルーキュラソーシロップ、レモンジュース、ブルーベリー、ローズマリー、りんごスライス



装花付きハロウィン装飾＆乾杯シャンパン付き（1万780円）

乾杯用のシャンパンと、テーブル装花でテーブルを装飾。装花とフラワーピックは自宅へ持ち帰ることができます。



ピーターラビット™ MEET & GREET付き （8800円）

【開催日】

2025年9月4日（木）・18日（木）、10月16日（木）・31日（金）

【内容】

第一部

グリーティング（記念撮影）11時30分〜12時、アフタヌーンティー12時〜13時30分

第二部

グリーティング（記念撮影）15時〜15時30分、アフタヌーンティー15時30分〜17時

第三部

グリーティング（記念撮影）18時〜18時30分、アフタヌーンティー18時30分〜20時

【定員】 各回8組

【特典】

．曠謄襯リジナル焼き菓子詰め合わせ ※一人1個

▲圈璽拭璽薀咼奪箸箸竜念撮影 ※記念写真はオリジナル台紙に入れてプレゼント

【ドレスコード】 チェック柄のアイテム

■ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ「ピーターラビット™のポットラックハロウィンアフタヌーンティー」

所在地：東京都港区海岸1-16-2

場所：ニューヨークラウンジ By インターコンチネンタル 東京ベイ、インルームダイニング（客室）

TEL：03-5404-2222（代表）

期間：2025年9月1日（月）〜10月31日（金）

時間：11時30分〜19時LO（「インルームダイニング」は〜19時30分LO）

料金：7700円〜（プランにより異なる）。

「インルームダイニング」は6600円〜（土日祝7150円）

※いずれも税込・サービス料別

※「インルームダイニング」はスペシャリテ、プティ・ガトー5種、スコーン2種、セイボリー5種、ドリンク（コーヒー、紅茶・ハーブティーなど8種）のセット



※写真はすべてイメージです。

※料金はすべて税込・サービス料別途です。

※席の指定は不可。

※メニューは入荷状況により内容が変更になる場合があります。



Text：森本有紀



