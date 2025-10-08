SKY-HI＆BE:FIRST『あさイチ』出演決定！BE:FIRSTは「空」を生パフォーマンス
SKY-HIとBE:FIRSTが、10月10日8時15分から放送のNHK『あさイチ』に出演することが決定した。
■SKY-HIの親友が語る素顔とは…？
「プレミアムトーク」に登場するSKY-HIは、ラッパー、作詞作曲家・音楽プロデューサーにして、自ら立ち上げた会社のCEO。設立5年で人気グループを次々と生み出す原動力に迫る。
18歳でAAAの一員としてデビューし、ラッパーとしても活動してきたなかでの葛藤や、中学時代にラップの魅力を伝えた親友が語る素顔とは…？
さらに、「特選！エンタ」のコーナーには、SKY-HIがプロデュースするBE:FIRSTも登場。『Nコン2025』中学校の部の課題曲「空」を生パフォーマンスで届ける。
■番組情報
NHK総合『あさイチ』
10/10（金）08:15～
■関連リンク
『あさイチ』公式サイト
https://www.nhk.jp/p/asaichi/ts/KV93JMQRY8/
SKY-HI OFFICIAL SITE
https://skyhi.tokyo/
BE:FIRST OFFICIAL SITE
https://befirst.tokyo/