SKY-HI＆BE:FIRST『あさイチ』出演決定！BE:FIRSTは「空」を生パフォーマンス

SKY-HIとBE:FIRSTが、10月10日8時15分から放送のNHK『あさイチ』に出演することが決定した。

■SKY-HIの親友が語る素顔とは…？

「プレミアムトーク」に登場するSKY-HIは、ラッパー、作詞作曲家・音楽プロデューサーにして、自ら立ち上げた会社のCEO。設立5年で人気グループを次々と生み出す原動力に迫る。

18歳でAAAの一員としてデビューし、ラッパーとしても活動してきたなかでの葛藤や、中学時代にラップの魅力を伝えた親友が語る素顔とは…？

さらに、「特選！エンタ」のコーナーには、SKY-HIがプロデュースするBE:FIRSTも登場。『Nコン2025』中学校の部の課題曲「空」を生パフォーマンスで届ける。

■番組情報

NHK総合『あさイチ』

10/10（金）08:15～

