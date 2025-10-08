「自分を好きになりましょう」よく言われるけれど、自分を好きになれない人は？／ヨシタケシンスケ お悩み相談 そんなこともアラーナ
『お悩み相談 そんなこともアラーナ』（ヨシタケシンスケ/白泉社）第6回【全7回】
元気のない歴50年のヨシタケシンスケさんが、あえてお悩み相談に挑戦！ アシスタントのアラーナちゃんと一緒に「元気のない人の考え方」で数々のお悩みに答えます。「うまくいくんじゃないか」と思っていると、しょんぼりが大きくなる。だから「うまくいくはずだ」という前提をまず疑う。『お悩み相談 そんなこともアラーナ』は、お悩みからの美しい逃げ方、楽しいあきらめ方を提案します。「まあ、そんなこともアラーナ！」という受け入れ方をめざしましょう！
