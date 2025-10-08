8日前引けの日経平均株価は5日続伸。前日比14.41円（0.03％）高の4万7965.29円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1006、値下がりは535、変わらずは72と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはフジクラ <5803>で、日経平均を21.72円押し上げ。次いでアドテスト <6857>が21.55円、第一三共 <4568>が15.25円、リクルート <6098>が13.84円、コナミＧ <9766>が12.12円と続いた。



マイナス寄与度は88.89円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が67.68円、信越化 <4063>が9.76円、ＫＤＤＩ <9433>が9.09円、富士フイルム <4901>が8.69円と並んだ。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位は水産・農林で、以下、保険、銀行、非鉄金属が続いた。値下がり上位にはゴム製品、化学、精密機器が並んだ。



