ETF売買動向＝8日前引け、ｉＦ米債７無、Ｏｎｅトピが新高値 ETF売買動向＝8日前引け、ｉＦ米債７無、Ｏｎｅトピが新高値

8日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比31.2％減の1735億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同38.8％減の1266億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ新興国株式 <2520> 、ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ プライム １５０ <2017> 、ＮＥＸＴ シンガポール <2045> 、グローバルＸ ＭＳＣＩ ガバナンス・クオリティー <2636> 、ｉシェアーズ ＪＰＸ日経４００ ＥＴＦ <1364> など101銘柄が新高値。ＪＰＸ日経４００ベア２倍上場投信（ダブルインバース） <1469> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ダブル <1466> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸインバース <1457> 、ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> など8銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が4.32％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> が3.16％高、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が3.02％高と大幅な上昇。



一方、ＭＳＣＩ日本株高配当低ボラティリティ <1490> は12.17％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ中国グレーターベイエリア <2629> は5.37％安と大幅に下落した。



日経平均株価が14円安となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金791億2900万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1223億2100万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が111億3700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が89億3600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が68億1200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が61億2500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が49億7700万円の売買代金となった。



