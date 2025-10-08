8日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数333、値下がり銘柄数231と、値上がりが優勢だった。



個別ではデリバリーコンサルティング<9240>がストップ高。ｎｏｔｅ<5243>は一時ストップ高と値を飛ばした。技術承継機構<319A>、エクサウィザーズ<4259>、ブロードエンタープライズ<4415>、リックソフト<4429>、アルー<7043>など7銘柄は年初来高値を更新。ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ<338A>、ＡＣＳＬ<6232>、ティアンドエスグループ<4055>、フィードフォースグループ<7068>、オーバーラップホールディングス<414A>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>が年初来安値を更新。オプロ<228A>、スローガン<9253>、ｙｕｔｏｒｉ<5892>、Ｂｉｒｄｍａｎ<7063>、Ｄ＆Ｍカンパニー<189A>は値下がり率上位に売られた。



