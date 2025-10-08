　8日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 79129　　 -43.6　　　 39760
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 11137　　 -21.6　　　　6670
３. <1360> 日経ベア２　　　　8936　　 -16.2　　　 163.7
４. <1540> 純金信託　　　　　7419　　　-6.6　　　 19485
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　　6812　　 -34.6　　　 47140
６. <1321> 野村日経平均　　　6125　　 -35.8　　　 49800
７. <1579> 日経ブル２　　　　4977　　 -50.3　　　 428.0
８. <1545> 野村ナスＨ無　　　3474　　 129.6　　　 38340
９. <1346> ＭＸ２２５　　　　3071　　 295.2　　　 49850
10. <2036> 金先物Ｗブル　　　2712　　　18.8　　　154300
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　2483　　　15.2　　　 655.6
12. <1306> 野村東証指数　　　2285　　 -48.5　　　3408.0
13. <1328> 野村金連動　　　　1925　　　39.9　　　 14585
14. <314A> ｉＳゴールド　　　1881　　　49.2　　　 290.2
15. <2644> ＧＸ半導日株　　　1826　　 -53.6　　　　2384
16. <356A> ＧＸＳＰＣＦ　　　1775　　1276.0　　　　1325
17. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1546　　　14.4　　　 56270
18. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1537　　 -30.0　　　　 269
19. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1217　　 127.5　　　　2281
20. <1655> ｉＳ米国株　　　　1106　　　59.4　　　 739.1
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1082　　 -47.9　　　 61060
22. <1330> 上場日経平均　　　 915　　 -50.9　　　 49840
23. <1320> ｉＦ日経年１　　　 893　　 -26.5　　　 49640
24. <1541> 純プラ信託　　　　 818　　　32.1　　　　8495
25. <1542> 純銀信託　　　　　 743　　　-6.4　　　 22695
26. <1615> 野村東証銀行　　　 725　　　17.1　　　 464.8
27. <1329> ｉＳ日経　　　　　 610　　 -54.4　　　　4988
28. <1489> 日経高配５０　　　 581　　 -46.8　　　　2577
29. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 576　　 105.7　　　 658.7
30. <1571> 日経インバ　　　　 510　　　12.1　　　　 443
31. <1308> 上場東証指数　　　 455　　 -47.4　　　　3368
32. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 435　　 430.5　　　 11180
33. <2244> ＧＸＵテック　　　 416　　 -23.8　　　　2982
34. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 414　　 -43.1　　　2091.5
35. <2038> 原油先Ｗブル　　　 369　　 167.4　　　　1511
36. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 367　　　43.9　　　 29530
37. <380A> ＧＸ中国テク　　　 362　　 251.5　　　　1332
38. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 339　　 180.2　　　　3072
39. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 337　　 -43.9　　　 58680
40. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 333　　 -17.0　　　　1119
41. <1398> ＳＭＤリート　　　 326　　　48.9　　　1978.0
42. <1580> 日経ベア　　　　　 323　　　-7.4　　　1174.5
43. <1358> 上場日経２倍　　　 322　　 -61.5　　　 75000
44. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 320　　　31.7　　　　1152
45. <1678> 野村インド株　　　 313　　　39.1　　　 342.8
46. <2559> ＭＸ全世界株　　　 303　　 -30.5　　　 24920
47. <1356> ＴＰＸベア２　　　 269　　　-5.3　　　 192.1
48. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 253　　 130.0　　　3444.0
49. <425A> ＧＸ純金　　　　　 247　　 104.1　　　 327.9
50. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 242　　　-2.4　　　 335.7
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース