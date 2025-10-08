ETF売買代金ランキング＝8日前引け
8日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 79129 -43.6 39760
２. <1357> 日経Ｄインバ 11137 -21.6 6670
３. <1360> 日経ベア２ 8936 -16.2 163.7
４. <1540> 純金信託 7419 -6.6 19485
５. <1458> 楽天Ｗブル 6812 -34.6 47140
６. <1321> 野村日経平均 6125 -35.8 49800
７. <1579> 日経ブル２ 4977 -50.3 428.0
８. <1545> 野村ナスＨ無 3474 129.6 38340
９. <1346> ＭＸ２２５ 3071 295.2 49850
10. <2036> 金先物Ｗブル 2712 18.8 154300
11. <1568> ＴＰＸブル 2483 15.2 655.6
12. <1306> 野村東証指数 2285 -48.5 3408.0
13. <1328> 野村金連動 1925 39.9 14585
14. <314A> ｉＳゴールド 1881 49.2 290.2
15. <2644> ＧＸ半導日株 1826 -53.6 2384
16. <356A> ＧＸＳＰＣＦ 1775 1276.0 1325
17. <1326> ＳＰＤＲ 1546 14.4 56270
18. <1459> 楽天Ｗベア 1537 -30.0 269
19. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1217 127.5 2281
20. <1655> ｉＳ米国株 1106 59.4 739.1
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1082 -47.9 61060
22. <1330> 上場日経平均 915 -50.9 49840
23. <1320> ｉＦ日経年１ 893 -26.5 49640
24. <1541> 純プラ信託 818 32.1 8495
25. <1542> 純銀信託 743 -6.4 22695
26. <1615> 野村東証銀行 725 17.1 464.8
27. <1329> ｉＳ日経 610 -54.4 4988
28. <1489> 日経高配５０ 581 -46.8 2577
29. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 576 105.7 658.7
30. <1571> 日経インバ 510 12.1 443
31. <1308> 上場東証指数 455 -47.4 3368
32. <1547> 上場ＳＰ５百 435 430.5 11180
33. <2244> ＧＸＵテック 416 -23.8 2982
34. <1343> 野村ＲＥＩＴ 414 -43.1 2091.5
35. <2038> 原油先Ｗブル 369 167.4 1511
36. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 367 43.9 29530
37. <380A> ＧＸ中国テク 362 251.5 1332
38. <1671> ＷＴＩ原油 339 180.2 3072
39. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 337 -43.9 58680
40. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 333 -17.0 1119
41. <1398> ＳＭＤリート 326 48.9 1978.0
42. <1580> 日経ベア 323 -7.4 1174.5
43. <1358> 上場日経２倍 322 -61.5 75000
44. <2865> ＧＸＮカバコ 320 31.7 1152
45. <1678> 野村インド株 313 39.1 342.8
46. <2559> ＭＸ全世界株 303 -30.5 24920
47. <1356> ＴＰＸベア２ 269 -5.3 192.1
48. <1305> ｉＦＴＰ年１ 253 130.0 3444.0
49. <425A> ＧＸ純金 247 104.1 327.9
50. <1475> ｉＳＴＰＸ 242 -2.4 335.7
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
