愛くるしく個性的なキャラクターたちと、どこか哲学的で奥深さのある世界観、さらには北欧独特のアート性の高さで、世代を超えた人気を誇る「ムーミン」。「ヒルトン大阪」ではそんなムーミンの世界観を投影した「スイーツビュッフェ 〜ムーミン谷のティーパーティー〜」を開催中です。

小説が発表されてから2025年で80周年を迎えた「ムーミン」。「“The door is always open”（ざ どあ いず おーるうぇいず おーぷん）」というテーマにちなみ、スイーツはもちろん「ムーミンやしき」の装飾や、「ムーミン」のキャラクターアートと写真が撮れるフォトスポットなども登場します。まるでムーミン谷のティーパーティーに招かれたような雰囲気。

「ムーミン」の作品に登場する個性的で魅力的なキャラクターを思わせる約25種類のスイーツは、「ヒルトン大阪」のエグゼクティブ・ペストリーシェフ百田利治（ひゃくだ としはる）氏がプロデュース。「ムーミンのまんまるおしり」、「ムーミンママのエプロンケーキ」、「ニョロニョロ大発生中」をはじめ、「リトルミイのムース」、スティンキーのフォルムそのままをかたどった「いただき！スティンキー」などが並びます。

ムーミンファンなら誰しも味わってみたい「ムーミンママのパンケーキ」は、ライブキッチンにて3段に重ねられ、好みでクリームのカスタマイズも可能。ほかにも、秋の訪れを感じる和栗のモンブランやイチジクを使ったタルト、グラスデザートなど、目も舌も楽しい、「ムーミン」らしいメニューが提供されていますよ！

スイーツだけではなく、セイボリーメニューも豊富。焼きたてのクレープ、エッグサラダとアボカドのフィンガーサンドウィッチやシーザーサラダ、カレー、パスタなど人気の温かいメニューも並びます。

「スイーツビュッフェ 〜ムーミン谷のティーパーティー〜」は10月31日（金）まで。この秋大注目のスイーツビュッフェです！



「ムーミンのまんまるおしり」

ムーミンのチャームポイントのおしりをイメージし、お花畑に頭を突っ込んだようにエディブルフラワーが周りにあしらわれ、くるりとしっぽをデザインしたユーモラスなラウンドケーキ。しっとりと焼き上げたクルミ・ラズベリーのケーキと、洋梨のやさしいムースが絶妙です。



「夕焼けに染まるムーミン谷」

（左から）「いただき！スティンキー」、「夕焼けに染まるムーミン谷」

ムーミン谷の夕方の風景を彷彿とさせるケーキで、ピスタチオスポンジをベースに甘酸っぱいルバーブジャムやブルーベリークリームがアクセントになっています。



「フルーツたっぷりバスケット」

カゴのように絞ったマスカルポーネクリームは芸術的な美しさ。季節のフレッシュフルーツをふんだんに詰め込み、濃厚なチーズケーキとキャラメルムースを同時に味わえる満足感の高いスイーツです。



「ムーミンママのエプロンケーキ」

エプロンの赤と白を思わせるストライプ柄のスポンジをまとったラウンドケーキ。シナモンババロワをベースにアーモンドダコワーズ、スダチクリームの組み合わせ、香ばしさと酸味のバランスが絶品。なんでも揃っているムーミンママのバッグのように、味わいも変化に富んでいます。

■ヒルトン大阪「スイーツビュッフェ 〜ムーミン谷のティーパーティー〜」

住所：大阪府大阪市北区梅田1-8-8 Folk Kitchen（ヒルトン大阪 2階）

TEL：06-6347-7111（代表）

期間：開催中〜2025年10月31日（金）

時間：15時〜16時30分

料金：平日5500円、土・日曜、祝日6500円（税・サービス料込）

※コーヒー・紅茶・ホットチョコレートなどドリンク約10種付。

※4〜11歳はプラン料金の半額。月〜金曜は、大人1名につき子ども1名無料



同じく「ヒルトン大阪」の1階、「MYPLACE（まいぷれいす）」カフェ＆バーでは、リトルミイをテーマにしたアフタヌーンティーを数量限定で提供中。ジュエリーボックスのような箱にぎっしりと詰め込んだ、リトルミイモチーフのスイーツがファンにはたまりません！

「リトルミイのアフタヌーンティー」 スイーツメニュー（一部）

「リトルミイのアフタヌーンティー」 セイヴォリーメニュー（一部）

セットのドリンクはオーガニックドリップコーヒー、フレンチプレスコーヒーのほか、鮮度品質にこだわりを持った紅茶「ディルマ」のリーフティーなどから、好きなメニューを選べます。



■ヒルトン大阪「リトルミイのアフタヌーンティー」

住所：大阪府大阪市北区梅田1-8-8 MYPLACE（まいぷれいす）」カフェ＆バー（ヒルトン大阪 1階）

期間：開催中〜2025年10月31日（金）

TEL：06-6347-7111（代表）

時間：12〜18時（数量限定）

料金：平日5900円、土・日曜、祝日6500円（税・サービス料込）

※コーヒーまたは紅茶付（おかわり自由、茶葉交換無料）



Text：森本有紀



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

