Hey! Say! JUMPが、11月26日にニューアルバム『S say』（読み：エッセイ）をリリースすることを発表した。

前作『H⁺（読み：エイチ）』から約1年ぶり、12枚⽬のオリジナルアルバムとなる今作。収録楽曲にはサブスクやSNSでも話題を呼んだ「encore」、配信シングルであるハロウィンソング「GHOST」、リード曲には今作の”S”を象徴するようなシンフォニックで⽣命⼒感じるクラシカルナンバー「Symphony」を据え、さらにアイドルパワー全開のダンスとポイズン＆ポップなサウンドで魅了する「メロリ」ほか、彼らの活動の厚みを体現するようなオールジャンルの楽曲を収録予定だ。

アルバムタイトルとなる「S say」の「S」は前作「H⁺」と同様、Hey! Say! JUMPそのものを表している。彼らの新たな「エッセイ（試み）」の連続、Hey! Say! JUMPらしさの追求で⽣み出されるエンターテイメントを堪能してほしい。アルバムの詳細については後⽇発表。

ニューアルバム『S say』（読み：エッセイ）

2025.11.26 Release ■初回限定盤1［CD＋Blu-ray/DVD］

品番：LCCA-6224/5, LCCA-6226/7

価格：\4,180（税抜 \3,800）

★三方背仕様

★歌詞フォトブックレット 32P 封入

【CD】シングル曲「encore」、配信シングル曲「GHOST」、「 Symphony」、「メロリ」ほか

【Blu-ray / DVD】「Symphony」Music Video & Making ■初回限定盤1［CD＋Blu-ray/DVD］

品番：LCCA-6228/9, LCCA-6230/1

価格：\4,400（税抜 \4,000）

★三方背仕様

★歌詞フォトブックレット 32P 封入

【CD】シングル曲「encore」、配信シングル曲「GHOST」、「 Symphony」、「メロリ」ほか

【Blu-ray / DVD】「メロリ」Music Video & Making、「 GHOST」Music Video & Making ■通常盤［CD］

品番：LCCA-6232

価格：\3,575（税抜 \3,250）

★24P 歌詞ブックレット封入

【CD】シングル曲「encore」、配信シングル曲「GHOST」、リード曲「Symphony」、「メロリ」ほか ※商品仕様・ジャケットのビジュアルは、初回限定盤１・初回限定盤２・通常盤とで異なります。

先着購⼊特典

・初回限定盤1 をご購⼊の⽅には、Hey! Say! JUMP ぷっくりごほうびシール〜2025AW Collection〜

・初回限定盤2 をご購⼊の⽅には、帰ってきためじるしチャーム︕(ぷぅのむっちり詰め合わせ ver.)

・通常盤をご購⼊の⽅には、Hey! Say! JUMP セルフィートレーディングカード〜Special Starter Set〜

※絵柄は各店舗ごとに異なります。 詳細は Storｍ Labels HP https://www.storm-labels.co.jp/s/js/artist/J0007 をご参照ください。

Digital Single「GHOST」

2025.10.08 Release (品番:LCDA-0334)

詳細：https://www.storm-labels.co.jp/s/js/news/detail/14130