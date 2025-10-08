元青森放送でフリーアナウンサーの桑子英里（39）が8日までに自身のインスタグラムで再婚と三つ子出産を報告した。

桑子アナは「お久しぶりの投稿失礼します」と切り出し、「突然ですが、、、再婚して2月に三つ子の元気な男の子を出産しました」と報告した。

「ご報告ができていない方も居て恐縮です」としつつ「高齢出産＆初産＆三つ子というハイリスク出産だったこと 産後もほぼワンオペ育児のため、、、って言い訳がましい とにかく子も私も元気に暮らしています（夏にさっそく三男がヘルパンギーナに罹りましたがすぐに回復）」と記した。

「毎日慌ただしくて秒で1日が終わる日もあれば 子が泣き止まなくて1日が途方もなく長く感じることもあります」と桑子アナ。「心身ともにダメージの大きかった妊活のこと 多胎児を持つと世界が一変して見えること 色々とお話したいことばかりですが 産後だから まだまだ頭が回らない、言葉が出てこない 仕事は家族や周囲のサポートに支えられ 少しずつ復帰していますので、また投稿します」とつづった。

「今後も暖かく応援してくだされば幸いです」と記し、「#三つ子」「#宝物」「#産まれて来てくれてありがとう」と添えた。