Nikki Azura（ニキ・アズラ）の2nd digital single「You」が世界同時配信リリースとなった。

Nikki Azuraはマルチリンガルなグローバル・アーティストとして注目を集めるシンガーソングライターだが、全世界で数々のプレイリストにリストインした全編英語詞の1st single「New day」に続く今作「You」は、1番が英語詞、2番が日本語詞という構成となっており、日本とオーストラリアにルーツを持つ彼女らしさ100％の魅力を放っている。

「You」は、Nikki Azuraが人間関係に悩み傷付いていた時期に、自分を支えてくれた人たちのことを想い綴った“希望の歌”で、「New day」と同様にSANTARAの砂田和俊がプロデュース、とものしんがベース、山本ひろやがドラムで楽曲の世界観を支えている。ピアノでは、JUJUやmiletなど数々のアーティストとの共演、ミュージカル『えんとつ町のプペル』への楽曲提供などでも知られる藤本藍が参加しており、美しい旋律で楽曲を彩る。



誰しも、時に意地悪な人と出会うことがあるように、私にも心を傷つけられた時期がありました。そんな中で生まれた曲が“You”です。曲で描いたほど残酷な人たちではありませんでしたが、その時感じた痛みは本物で今振り返っても胸はまだ締めつけられます。 私にとって“You”は希望の歌でもあります。辛い時期の中、そばにいてくれた人達もいました。“あなたがいれば何をされてもいい”。この曲を聴いてくれる人たちが傷つけた人よりも、寄り添ってくれた人を思い出してくれたら嬉しいです。たとえ見知らぬ他人同士でも必ず想ってくれる人がいることを忘れないで欲しいです。 Nikki Azura

ミュージック・ビデオは、「New day」に続き気鋭の映像作家・三輪翔平（TOU）が手掛けており、窓にもう1人のNikki Azuraを映し出すことで、人間の絶望と希望、2つの交差し合う感情を表現している。

オーストラリアのシドニーにある音楽学校に通い、音楽活動を続けているNikki Azuraだが、12月には第3弾となる楽曲を配信予定している。

2nd digital single「You」

2025.10.8 release

