西新宿にある「ヒルトン東京」では、2025年11月13日（木）まで、パンが主役の秋のアフタヌーンティー「プティ・ブーランジェリー『アリスとハートの女王様のお茶会』」を開催中。

ルイス・キャロルの不朽の名作『不思議の国のアリス』の物語から着想を得た、遊び心たっぷりのオリジナルパンが勢揃いです。秋の食材をふんだんに使った9種類のパンに加え、ハートの女王様とのエピソードをモチーフにしてオリジナルパンや、物語でも印象的な「ドリンクミー」なども登場します。



メニューには、物語をイメージしながら味わうことでより楽しさも増すパンが多数！ 「白うさぎのトロペジェンヌ」は、ハートの女王様のしもべとして登場するうさぎのしっぽをイメージ。ブリオッシュ生地にサクッとしたメロンパン生地を重ねて焼き上げ、キャラメル・カスタードクリームとキャラメルであえた洋梨をサンドしています。

タルトカップにアーモンドクリームと渋皮マロンを合わせて焼き上げた「女王様の盗まれたマロンタルト」には、たっぷりのモンブランクリームと洋酒がほのかに漂うマロングラッセをトッピング。

「不機嫌な女王様に捧げるミンスパイ」は、パイのカップにスモークソーセージ、レーズン、アップル、オレンジなどのドライフルーツを詰め、シナモンやカルダモンを利かせ香ばしく焼き上げています。

マッシュルームとオニオンのソテーに黒ゴマペーストを加え香ばしく焼き上げたケークサレ「首を切っておしまい ハッター」も。

ドリンクミー

パン以外にも物語の世界に迷い込んだような、心ときめくメニューが並びます。アリスの物語には欠かせない「ドリンクミー」は、ドライプルーンとヨーグルトをアガーで仕立てた、物語の世界観を感じさせるひと品。

栗とマッシュルームのチキンフリカッセ

ほかにも栗とマッシュルームを合わせ、チキンをやさしいクリームソースで煮込んだ「栗とマッシュルームのチキンフリカッセ」、クルミの食感がアクセントの「りんごとセロリのビネガーサラダ」など、バリエーション豊かな味わいが揃います。

さらに各テーブルには、うさぎ耳の小瓶に入った「トランプ柄のメープルクッキー＆ピスタチオクッキー」も登場。物語の世界に迷い込んだような、心ときめくアフタヌーンティーをぜひ楽しんで。

ドリンクはカリフォルニア発の上質なオーガニックティーブランド「ART OF TEA（あーと おぶ てぃー）」の紅茶を含む20種類を用意。リンゴ、シナモン、ジンジャーと、ほのかなココナッツとナツメグの組み合わせがアップルパイを思わせるルイボスベースの「アップルパイティー」、口に含んだ瞬間マロングラッセのような甘い香りが漂うデザートティー「栗の和紅茶」など秋限定セレクションがラインナップ。パンに合わせて好きなドリンクを好きなだけ楽しめます！

幼い頃に慣れ親しんだアリスの物語を思い出しながら、味わい深いパンを思う存分楽しむ秋のひとときを過ごしてみてくださいね。



AFTERNOON TEA MENU

・栗とマッシュルームのチキンフリカッセ

・りんごとセロリのビネガーサラダ

・青虫さんのコロネ ＜ほうれん草パン 紫芋のポテトサラダ＞

・ハンプティダンプティ ＜カボチャクリームチーズのたまごパン＞

・首を切っておしまい ハッター ＜マッシュルームと黒ゴマのケークサレ＞

・不機嫌な女王様に捧げるミンスパイ ＜スモークソーセージとドライフルーツのパイ＞

・白うさぎのトロペジェンヌ ＜キャラメルポワールのトロペジェンヌ＞

・つぶしておしまい！ ＜チョコレートクルンジ マーマレードのせ＞

・ハートの女王様のバラデニッシュ ＜バラ香るぶどうゼリーのデニッシュ＞

・女王様の盗まれたマロンタルト ＜マロングラッセのタルト＞

・ドリンクミー

・さつまいもと大納言のスコーン

・2種のクッキー ＜メープルトランプクッキー、ピスタチオクッキー＞



■ヒルトン東京「アリスとハートの女王様のお茶会」

所在地：東京都新宿区西新宿6-6-2

場所： バー＆ラウンジZATTA（「ヒルトン東京」2階）

期間：2025年9月5日（金）〜11月13日（木）

時間：11時30分〜20時（予約は11時30分〜、14時30分〜、18時〜の3部制）

料金：6000円（土・日曜、祝日は6700円） ※税・サービス料込

TEL: 03-3344-5111（受付時間10時30分〜18時）

※写真はすべてイメージです。



Text：川嶋洸生



