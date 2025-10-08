Travis Japan七五三掛龍也、ときめく瞬間はライブ「とても幸せな気持ちになります」デニムセットアップ着こなす【MARNI PLAYFUL BLOOM POP UP レセプション】
【モデルプレス＝2025/10/08】Travis Japanの七五三掛龍也が8日、都内で開催された「MARNI PLAYFUL BLOOM POP UP レセプション」に出席。ときめく瞬間について明かした。
【写真】トラジャ七五三掛龍也、デニムセットアップ着こなす
デニムスタイルで登場した七五三掛は、今回の衣装のポイントを「デニムのファッションに、茶色のスウェードなど、遊び心があるデザインが入っています。下のデニムにはチューリップのデザインがあって、すごく可愛らしくて」と説明。今後どんなアイテムに挑戦してみたいかと聞かれると「ついこの前、MARNIさんのお店で茶色のチェックのウールパンツを新しく購入させていただいた」と明かし「今、丈直しに出していまして。もうすぐそれが届くので、今年の秋冬はそれを履いてたくさんMARNIのファッションを楽しみたいと思っています」と意気込んだ。さらに「MARNIさんのコートですごくシルエットが綺麗で気になっているアイテムがありまして。そのコートを着て、MARNIさんの大胆な色のバッグとかを合わせてコーデを組んでみたいと思っています」と声を弾ませた。
今回のポップアップのテーマにちなみ「ときめく瞬間、華やかさを感じる瞬間」については「ライブや舞台など、パフォーマンスや表現をしているときです」と告白。「ライブですといろいろな衣装を着たり、たくさんの照明を浴びたり。ファンのみなさんがいて、たくさんのペンライトやうちわがあるのですごく華やかさを感じて、とても幸せな気持ちになります」と微笑んだ。
MARINIは伊勢丹新宿店本館1階 ザ・ステージにて「MARNI PLAYFUL BLOOM POP UP」を8日から14日まで開催。開催を記念して行われた同イベントには、七五三掛のほか、木南晴夏、白石麻衣が新作MARNIの華やかなコレクションを着用して登場した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆七五三掛龍也、ときめく瞬間
◆MARNI PLAYFUL BLOOM POP UP レセプション
