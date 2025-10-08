ヤンキースのアーロン・ジャッジ【写真：ロイター】

写真拡大

ブルージェイズと地区シリーズ第3戦

　米大リーグのヤンキースは7日（日本時間8日）、本拠地でブルージェイズとの地区シリーズ第3戦に臨んだ。負ければシーズン終了の一戦、アーロン・ジャッジ外野手が4回に値千金の同点3ランを放った。

　敵地で連敗し、崖っぷちに追い込まれたヤンキース。第3戦も3回表終了で5点差をつけられる厳しい展開だった。

　3回裏に2点を返して3点差とすると、4回に大砲が目覚めた。

　1死一、二塁で迎えたジャッジの第3打席。豪快に振り抜くと、高く舞い上がった打球が左翼ポールに直撃。待望の今ポストシーズン第1号で6-6の同点に追いついた。

　米ニューヨーク州地元ラジオ局「WFAN」も大興奮だ。

　実況のデーブ・シムズ氏は「高く上がった！　レフトへの大きな当たり！　ライン際！　ポールに当たった！　HEY NOW！ HEY NOW！ HEY NOW！　ジャッジの3ランでこの試合は6-6のタイに！」と絶叫。解説のスジン・ウォルドマン氏も、「この地はこれをずっと待っていた！　今年も、昨年も、一昨年も！」と熱く伝えた。

　本塁打後にはMVPコールも起き、シムズ氏が「ヤンキースタジアムでの大歓声に勝るものはありません」と言えば、ウォルドマン氏も「ポール直撃。ポールが揺れたのが見え、この地は大熱狂に陥りました」と話していた。

（THE ANSWER編集部）