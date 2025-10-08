¥Þ¥é¥½¥ó¡¢ÎëÌÚ·ò¸ã¤¬ÉÙ»ÎÄÌÂà¼Ò¡¡30ºÐ¡¢ÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô
¡¡ÉÙ»ÎÄÌÎ¦¾åÉô¤Ï8Æü¡¢ÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÆüËÜµÏ¿¤ò»ý¤ÄÎëÌÚ·ò¸ã¡Ê30¡Ë¤¬Âà¼Ò¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÎëÌÚ¤ÏÉÙ»ÎÄÌ¤òÄÌ¤¸¡ÖÂ¿¤¯¤Î³ëÆ£¤äÌÂ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Ìä¼«Åú¤ò½Å¤Í¤¿Ëö¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÆ»¤Ø¿Ê¤à·èÃÇ¤ò¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤Áö¤ê¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£¸å¤Ï¥×¥í¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡°¦É²¸©½Ð¿È¤ÎÎëÌÚ¤Ï¡¢2021Ç¯¤Î¤Ó¤ï¸ÐËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç2»þ´Ö4Ê¬56ÉÃ¤ÎÆüËÜ¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£22Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ä¾Á°¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤Æ·ç¾ì¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¸Î¾ã¤Ë¤â¶ì¤·¤ó¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬»Ä¤»¤º¡¢º£Ç¯9·î¤Î¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¦¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤â19°Ì¤À¤Ã¤¿¡£