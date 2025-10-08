浮気心とは真逆！男性が本命にだけ見せる「特別な行動」
――恋をしていると、ふと「彼は本気で私を想ってくれてる？」と頭をよぎるもの。でも、男性は“本命女性”にだけ特別な行動をとることが多いんです。そこで今回は、そんな浮気心とは真逆の“本命サイン”を紹介します。
小さな変化にポジティブに反応する
あなたが髪を切った、メイクを変えた…。そんなちょっとした変化を見逃さずポジティブに反応してくれるのは、いつもあなたを見ている証拠。興味のない相手ならスルーしてしまう細部に敏感なのは、「大切にしたい」という気持ちの表れです。
自分の予定よりもあなたを優先する
「仕事で忙しい」「友達と約束がある」といった理由で予定を後回しにすることもある中、本命女性にはスケジュールを優先的に合わせる男性が多いもの。無理をしてでも時間をつくるのは、それだけあなたとの関係を第一に考えているからです。
将来を前提にした会話が増える
「来年は一緒に旅行したい」「将来こんな家に住みたい」など、未来を含んだ会話が多いのも本命サイン。長く一緒にいるイメージが自然に湧いているからこそ、将来を絡めた言葉が口をついて出るのです。
浮気心とは正反対に、本命サインは“愛情と優先順位”として現れます。小さな気配りや時間の使い方に注目すれば、きっと彼の本気度が見えてくるはずですよ。
