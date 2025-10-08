モテそうでモテない。意外と「男性から不人気な女性」の特徴
一見モテそうな印象の女性であっても、男性から全然アプローチされない人も。
もしかしたら、恋愛面で何か男性にネガティブな印象を与えているのでしょう。
そこで今回は、そんな意外と「男性から不人気な女性」に見られる特徴を紹介します。
周囲に甘えたり、頼ったりする姿勢を見せない
日頃から周囲に甘えたり、頼ったりする姿勢を見せない女性は、男性から近寄り難い存在と思われてしまうでしょう。
また、そういう女性は男性の目にとてもサバサバした印象にも映るため、「心を開いてもらえなさそう」「掴みどころがない」と男性は感じるものです。
恋愛面での理想が高すぎる
恋愛面での理想が高すぎると周囲から思われている女性も、男性は距離を置くところがあります。
それは女性の求める条件に「自分は当てはまらないだろう」という気持ちになってしまうから。
たしかに恋愛相手に求める条件はあって当然ですが、それが高すぎるものであればかえって出会いのチャンスを逃す要因になりかねないので、周囲に公言するのは「好きになった人がタイプ」といったレベルにしておくべきでしょう。
もし今回紹介した特徴が自分に当てはまりそうと感じるなら、ぜひ日頃の言動や発言内容を見直してみてくださいね。
🌼悩みや不安が尽きない…。恋愛が苦手な女性に見られる「特徴」