２１世紀初のワールドシリーズ（ＷＳ）連覇を目指すドジャースがポストシーズン（ＰＳ）で４連勝と快進撃を続けている。６日（日本時間７日）の敵地フィラデルフィアでのフィリーズとの地区シリーズ（ＤＳ＝５回戦制）第２戦に４―３で競り勝ち、２連勝で王手をかけた。無敗の原動力は大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２３）の侍トリオだ。その圧倒的支配力を今年米野球殿堂入りを果たした通算２５１勝、３０９３奪三振のレジェンド左腕ＣＣ・サバシア氏（４５）に解説してもらった。

レギュラーシーズンを５連勝で締めくくったドジャースがＰＳでもレッズとのワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）を２連勝で突破し、フィリーズとのＤＳも敵地で２連勝とＷＳ王者の力を見せつけている。昨年のメッツとのリーグ優勝決定シリーズ第３戦からＰＳ最長タイ記録の１３試合連続で４得点以上を挙げている攻撃力も驚異だが、やはり最大の武器は投手力だ。今年のＰＳで２勝、防御率１・３８、１８奪三振のサイ・ヤング賞２度のスネルも素晴らしいが、やはり中心は大谷（１勝）、山本（１勝）、佐々木（２Ｓ）の侍トリオだろう。

４日（同５日）のフィリーズとのＤＳ第１戦に「１番・投手兼ＤＨ」でＰＳ初の二刀流出場した大谷は２回に３失点したものの、それ以外はほぼ完璧。最速１０１・４マイル（約１６３・２キロ）、最大落差６９インチ（約１７５・３センチ）のカーブで１番ターナー、２番シュワバー、３番ハーパーの３人を１２打数無安打５三振と完全に封じ、第２戦も１０打数１安打５三振と勢いをそいだ。

サバシア氏は「土曜日にも球場にいて彼が投げるのを見ていたけど、いい感じだった。まだポストシーズン初登板。まだ良くなっていくだろうし、このまま引き続き先発投手としてやっていけたら１０月のドジャースには大きな助けになるだろうね」と目を細めた。

２度目の右ヒジ手術を経た投球から進化を感じたという。

「前ほど力任せに投げていないように見える。メジャーに来た当初は球速だったり、スライダーを鋭く切るといったことが多かったけど、年を取るにつれ、カウントを意識し、力任せではなくストライクゾーン全体を使いながら投げているから見ていて楽しいよ」

山本はレッズとのＷＣＳ第２戦に先発して７回途中まで３安打自責点０と好投。６回無死満塁で最後の打者デラクルスをカーブ攻めで空振り三振に仕留め、無失点に抑えたのはエースの投球だった。

サバシア氏は「山本を見ていると、クラシックなエースだなって思うよ。球も速いし、１球目から最後の球まで試合を支配する能力。伝統的な、支配力のある投手だから彼も見ていてとても楽しいね」と大絶賛した。

最後はＰＳでは救援を務め、３試合で２セーブをマークしている佐々木だ。初セーブをマークした４日のＤＳ第１戦は味方の９回の攻撃が一死になったところでブルペンに連絡が入り、２セーブ目を挙げた６日のＤＳ第２戦は９回二死一、三塁で登板といずれも過酷な状況だったが、無失点で投げ切った。

レジェンド左腕は佐々木の好きな球種に「ファストボール（速球）」を挙げるとこう続けた。「とてつもなく素晴らしい腕の持ち主だね。彼がブルペンからクローザーとして出てきたら、多くの対戦相手にとってはタフだろうね」

クローザーには先発投手とは異なる資質が求められるが「彼は、間違いなく何でもできる才能を持っていると思うよ。クローザーは確かに少し特別だけど、彼ならできるんじゃないかな」と大きくうなずいた。

最後に３人の中で自分の現役時代と一番似ているのは誰かと問うと「ワオ、どうだろ？ 全然分からないや。それはファンに判断を任せよう」と笑った。サバシア氏は侍トリオの活躍でドジャースが２年連続で世界一になることを確信している。