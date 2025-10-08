こんな大事にされたの初めてかも。男性が好きな女性だけにする「特別行動」
心から愛している男性から大事にされて、女性としての幸せをかみしめたいもの。そこで今回は、男性が好きな女性だけにする「特別行動」について紹介します。
｜無理してでも時間を作ってくれる
男性は女性より、恋人よりも仕事や友人を優先することが多い傾向にあります。でも、男性は好きな女性には、どれだけ忙しくてもなんとか時間を作ろうとします。例えば、睡眠時間を削ってでも会いに来てくれたり、仕事の合間に連絡をくれたりするでしょう。
｜友人や家族に紹介してくれる
男性があなたのことを友人や家族に紹介してくれたら、あなたは本命女性と思っても大丈夫。男性は自慢の彼女であれば、両親にもちゃんと紹介したいと思う人が多いようです。また、もしあなたの両親にも挨拶をしたいなんて言ってきたら、近い将来、プロポーズされる可能性もあります。
｜誠意を見せてくれる
恋人同士でも、たまにはケンカをしたり、わざとではなくても相手を怒らせたり、悲しませたりしてしまうことがあります。もし、男性があなたを傷つけて、本気で仲直りしたい、嫌われたくないと思ったのなら、あなたに対して誠意を見せる行動をするでしょう。
｜スキンシップを欠かさない
多くの男性は好きな女性には触れたくなるもの。デート中に手をつないでくる、家でキスをしてくるなどの彼からのスキンシップがあれば、男性はあなたのことを離したくないと思っている証拠です。また、愛を感じる力強いハグをしてくる男性は、あなたにかなり惚れていると思ってもよいでしょう。
男性があなたとの時間をしっかり作ってくれたり、愛情を感じることができるスキンシップをしてきたりということがあれば、あなたは本命女性ですので、自信を持ってくださいね。
🌼男性の態度が一番の証拠。あなたの「かけがえのない女度」は？