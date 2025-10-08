ロック歌手は男性ばかりだった１９８０年代、シンガー・ソングライターの白井貴子（６６）は「ロックの女王」と称されて異彩を放った。白井はこのほどインタビューに応じ、１１月の大阪公演への意気込みや元タレントの島田紳助さんへの思い、東日本大震災を機に注力している社会貢献活動について語った。

８０年代の芸能界で女性の活躍は主に女優、アイドル、タレントとしてだった。

白井は８１年にデビュー。８４年に楽曲「Ｃｈａｎｃｅ！」をヒットさせ、東京・渋谷ＬＩＶＥ ＩＮＮでの１０日間連続ライブ、日本武道館でのライブなど８０年代に年間２００本の公演を敢行。女性ポップ＆ロックの先駆者的存在となり、「ロックの女王」と称された。

本人は「８０年代は忙しすぎて、『ロックの女王』と呼ばれることを冷静に判断したり、うれしいとか悲しいとか思ったりしている時間もなかった。今はありがたいなと思います」と話す。

８５年８月に大阪城西の丸庭園でライブを開催。その模様を再現する公演として今年１１月１６日、大阪・松下ＩＭＰホールで「白井貴子＆ＴＨＥ ＣＲＡＺＹ ＢＯＹＳ『ＮＥＸＴ ＧＡＴＥ ２０２５ ＯＳＡＫＡ〜８５ 大阪城西の丸庭園 再現ライブ！〜』」を行う。

公演内容について「（当時の）曲順とかセットリストを再現します。『Ｃｈａｎｃｅ！』『ＮＥＸＴ ＧＡＴＥ』『プリンセスＴＩＦＦＡ』は歌います。見どころは（ＣＲＡＺＹ ＢＯＹＳの）みんなが集まってやるところ」と説明した。

ファンに向けては「なんといっても一番元気になるのは、ティーンエージャーのころ聞いていた音楽。それは最大の“特効薬”ですから、若かりしころに追いかけていた音楽を浴びに来てほしいな」と呼び掛けた。

８０年代には大阪・ＭＢＳラジオ「ヤングタウン」で紳助さんと共演。同番組を機に紳助さんらはオートバイのレーシングチーム「チーム・シンスケ」を結成し、８６年から「鈴鹿８時間耐久ロードレース」（鈴鹿８耐）に参戦した。

「紳助さんは当時、その話をされていた。その中で『ＮＥＸＴ ＧＡＴＥ』が生まれて」

同曲はチーム・シンスケの応援ソングだ。

「明日までに作らないと間に合わないという崖っぷちの中で、ギターを抱えては投げ捨て――と作りました」

８６年の鈴鹿８耐の前夜祭ではライブを行い、「すごく盛り上がりました」と振り返った。

紳助さんは２０１１年に芸能界を引退しており、「どうされているかなって時々ふと思います。お元気でいてほしいな」と思いをはせた。

活動と並行して東日本大震災以降、被災地での復興作業やライブに参加するなど、社会貢献活動をライフワークとしている。

昨年の能登半島地震関連では今年６月、石川・かほく市で復興支援コンサートを開いた。

当地の現状について「倒れてしまったおウチが全部片づけられて更地になっています」と説明したが、知人から「地震の怖さがトラウマになって、心理的に大変なことが多い」と打ち明けられたことが心に響いた。

「目に見える復興だけじゃなく、心の問題はすごく大きいと思います。そんな時、音楽で楽しみを感じてもらいたい。ホッとする時間がいかに大切かと思います」と力を込めた。