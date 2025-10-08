バイオリニスト高嶋ちさ子（57）が8日までにインスタグラムを更新。出演したテレビ番組での発言をダウン症の姉から叱責されたことを明かし、反省をつづった。

高島は7日放送のテレビ朝日系「プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見3時間SP」（火曜午後7時）に出演。フランス伯爵と結婚した日本人女性などを訪ねた。

いつもながらに歯に衣着せぬトークで番組を盛り上げたが、「せっかくの『パリのプラチナファミリー』でしたが、お聞き苦しい所が多かったようで…姉から注意の電話、叩き切ったらLINE」と、姉の未知子さんから言葉遣いを注意されたメッセージを公開。「自分でも反省してます とにかく楽しすぎて、浮き足だってました」とつづった。

姉妹のやり取りに、フォロワーからは「みっちゃん姉さんのお言葉流石ですねでもちぃちゃんはあれで大丈夫なのです！！

どちらも素敵です！最高の姉妹」「みっちゃんやっぱりお姉ちゃんですね ちゃんと番組も見てて優しい」「さすがお姉さんですね そして反省されてるちさ子さんもステキです」などといったコメントが多数寄せられた。